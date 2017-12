Poliţist şi jandarm, bătuţi de un scandalagiu

13:03:40 / 12 Aprilie 2014

va bagati in seama aiurea

Va bagati in seama aiurea domnii mei.. Va dati cu parerea intr-un domeniu unde nu aveti nici o idee ce se intampla de unde trag concluzia ca sunteti niste tupeisti obositi care cautati atentie pe net ca in realitate personalitatea voastra lasa de dorit.. in ceea ce priveste patrula implicata in incident a fost una din cele multe victime ale "NOULUI COD PENAL" care nu face altceva decat sa afecteze in mod grav autoritatea fortelor coercitive ale statului.