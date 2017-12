Poliţistă din Constanţa, medaliată cu aur

Un agent de poliţie din cadrul Secţiei 1 a cîştigat medalia de aur la proba de 800 de metri a concursului naţional de atletism, organizat de Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) la Craiova. „La această competiţie au participat aproximativ 120 de poliţişti, pompieri şi jandarmi, concursul pe echipe fiind cîştigat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Echipa Inspectoratului General al Poliţiei Române, din care am făcut şi eu parte, a ocupat locul secund la doar trei puncte diferenţă faţă de cîştigător. A fost o deplasare foarte frumoasă, într-un oraş încîntător, în care competiţia, socializarea şi schimbul de experienţă s-au îmbinat perfect. Am avut ocazia să îmi cunosc colegii, eu fiind nou intrată în sistem. Pînă anul trecut am fost legitimată la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti. Am ales aceeaşi probă de 800 de metri, ca şi atunci cînd făceam sport”, a declarat Alina Rîpanu. “Sînt mîndru că în colectivul acestui inspectorat avem poliţişti care ne reprezintă cu succes nu numai prin activităţile profesionale, ci şi la competiţiile sportive şi cu toţii îi ţinem pumnii Alinei la anul, cînd va avea loc Campionatul European de Atletism dedicat poliţiştilor”, a spus cms. şef Aurelian Zaheu, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. „Această medalie de aur reprezintă confirmarea eforturilor depuse de colega noastră în decursul anilor. Sîntem alături de ea şi o vom sprijini în continuare pentru pregătirea viitoarelor competiţii la care va participa”, a adăugat cms. şef Emilian Pârvu, şeful Secţiei 1 Poliţie. În perioada 10 - 13 iunie 2009, pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova a avut loc etapa finală a Campionatului Naţional de Atletism şi Cros al MAI.