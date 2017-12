Poliţişti acuzaţi că au distrus probele într-un caz de viol

Şeful Postului de Poliţie din Deleni şi un subordonat al său sunt acuzaţi de fiul unei femei violate în urmă cu trei ani că nu şi-ar fi făcut datoria şi că, din neglijenţă, ar fi distrus probe care ar fi ajutat la identificarea autorului oribilei fapte. Cazul a rămas nerezolvat, cu toate că în Petroşani, satul în care a fost comis violul, locuiesc doar câteva sute de persoane. Victima, o femeie în vârstă de 90 de ani, a murit după câteva luni de la data la care a fost batjocorită. „Eu locuiesc în Germania şi am venit în fiecare an să văd ce se întâmplă cu ancheta. De fiecare dată, poliţiştii îmi spuneau că nu a sosit rezultatul probelor ADN. După doi ani, când am văzut că mă tot amână, am depus o plângere la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, mai exact pe 4 septembrie 2012. Am primit un răspuns vag. Miercurea trecută, am fost la Postul de Poliţie din Deleni. Şeful de post, agentul-şef Ovidiu Vasile Velican, a început să îl acuze pe subordonatul său, ag. Valentin Drăgan. A spus că este un idiot, că nu ştie ce a făcut cu probele, că trebuia să le ducă la IPJ Constanţa, să fie ţinute la rece. Apoi a mai spus că Drăgan este incompetent şi a făcut mai multe boacăne, pentru care este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Despre dosarul de viol, mi-a spus că este la procurori. Am plecat dezamăgit, iar joia trecută am fost la Parchet. Acolo, prim-procurorul mi-a spus clar că cei doi poliţişti care trebuiau să ancheteze cazul, nu doar Drăgan, ci şi Velican, sunt cercetaţi într-un dosar. Despre dosarul cu violul mi-a zis că a plecat la Poliţia Deleni de câteva săptămâni“, a declarat Ion Gâscă, fiul victimei violului, Ileana Gâscă.

A MURIT DE RUŞINE Ion Gâscă a povestit că, după ce a fost batjocorită, mama lui, la cei 90 de ani pe care îi avea, nu a putut trăi cu această ruşine. „A fost traumatizată. Îi era ruşine să mai vorbească cu noi şi a refuzat să mănânce. După şase luni, a murit“, a adăugat fiul victimei. Infracţiunea de viol a fost comisă în noaptea de 10 spre 11 august 2010. Oamenii legii au fost alertaţi prin 112 de o vecină care avea grijă de victimă. Femeia le-a spus poliţiştilor că bătrâna a fost bătută şi violată în propria casă. Ileana Gâscă le-a povestit anchetatorilor că totul s-a întâmplat în jurul orei 22.00. Ea a spus că, din cauza căldurii, nu putea dormi şi a lăsat geamurile şi uşa deschise. La un moment dat, femeia a auzit câinii cum latră afară şi, de frica hoţilor, s-a ridicat din pat şi s-a dus să încuie uşa. Nu a mai apucat, pentru că a fost lovită peste faţă şi i s-a pus o pătură pe cap. Intrusul a ameninţat-o că, dacă ţipă, o omoară şi a târât-o în cameră, unde a violat-o. Anchetatorii declarau la acea dată că, în ultimii ani, în aceeaşi zonă au mai fost comise patru violuri ai căror autori nu au fost prinşi. Contactat telefonic, şeful Postului de Poliţie din Deleni, ag. şef Ovidiu Vasile Velican, nu a vrut să comenteze aceste acuzaţii, îndrumându-ne, în acelaşi timp, spre conducerea IPJ Constanţa.