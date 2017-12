Poliţişti acuzaţi de mama unui tînăr dispărut

O constănţeancă îi acuză pe poliţiştii din comuna Mihail Kogălniceanu că, de aproape un an, nu au reuşit să dea de urma fiului ei dispărut fără urmă de la o fermă din aceeaşi localitate. Gheorghiţa Nedeloi spune că, după mai multe reclamaţii depuse la poliţia din Kogălniceanu, s-a săturat să aştepte în zadar rezolvarea cazului şi s-a prezentat, ieri dimineaţă, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa şi a anunţat dispariţia fiului ei, Georgian Nedeloi, care pînă anul trecut în iulie a fost cioban la stîna lui Costel Popa, din comuna Kogălniceanu. ”Ultima oară cînd mi-am văzut fiul a fost pe la sfîrşitul lunii iulie 2007, cînd m-am dus să îl iau acasă şi proprietarul fermei, Costel Popa, m-a înjurat şi ameninţat. Mi-a spus că nu îl lasă pentru că este băiat de încredere şi este muncitor. După cîteva zile m-am dus din nou şi am aflat cu stupoare că fiul meu plecase pentru că proprietarul fermei vînduse animalele şi nu mai avea nevoie de el”. Femeia susţine că l-ar fi întrebat pe Costel Popa unde este fiul ei iar acesta i-a răspuns că l-ar fi văzut pe băiat urcînd într-o maşină. Contactat telefonic, şeful Poliţiei Mihail Kogălniceanu, insp. pr. Laurenţiu Carp, neagă acuzaţiile aduse: „Împreună cu mama lui l-am căutat prin pădure, pe la toate stînile din zonă şi prin mai multe sate din vecinătate dar nu a fost de găsit. După mai multe zile de căutări l-am dat în urmărire generală”. Poliţiştii spun că, după dispariţia băiatului, în camera în care locuia la Costel Popa nu au fost găsite haine de-ale lui, ci doar certificatul de naştere al acestuia. Poliţistul a mai declarat că, cel mai probabil, băiatul a plecat să muncească în altă parte fără să îşi anunţe rudele. Georgian Nedeloiu are 1.60 - 1.65 m înălţime, constituţie astenică, păr şaten închis, faţă ovală, ochi căprui, nasul puţin înclinat spre partea stîngă, greutate 40 - 45 kg, dificultăţi în vorbire şi dificultăţi la mers. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sînt rugaţi să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliţie sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112!