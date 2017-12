Poliţişti agresaţi de un taximetrist scandalagiu

Pericolul ne pândeşte la orice pas! Mergem pe stradă şi ne cade o cărămidă în cap, încercăm să traversăm strada pe trecerea de pietoni şi suntem spulberaţi de un şofer şmecher, ne urcăm într-un taxi şi intrăm în conflict cu şoferul despre care nu ştim că este un fost puşcăriaş condamnat pentru tentativă de omor. Un astfel de taximetrist violent este Florin Celestin Vlad, de 40 de ani, din Constanţa, care nu şi-a atacat clienţii (încă?), dar a sărit la gâtul a doi poliţişti care încercau să aplaneze scandalul provocat de acesta în casa foştilor socri.

INADMISIBIL În urmă cu un an, taximetristul a divorţat de soţia lui, cu care are un băiat de doi ani şi jumătate. Joi seara, el s-a dus să-şi vadă băieţelul, însă vizita a avut un final neaşteptat. „Cum am deschis poarta, a început să mă înjure. Venise pornit pe scandal. A venit să ia copilul şi, când am văzut că vorbeşte urât, nu am vrut să îl mai lăsăm pe cel mic la el. Am sunat la 112 şi a venit un echipaj, însă poliţiştii nu s-au înţeles cu el. Au chemat întăriri şi fostul ginere, cu cel mic în braţe, se lupta cu poliţiştii. Am reuşit să luăm copilul şi apoi el i-a lovit pe poliţişti. Nu e posibil ca într-o ţară civilizată să facem abuzuri de genul acesta. Este inadmisibil să dai în haina legii”, a declarat fostul socru al taximetristului, Agop Chivorchian. Scandalagiul a fost imobilizat de oamenii legii şi escortat la poliţie. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, dar şi pentru două infracţiuni de ultraj. „S-a reţinut că inculpatul a lovit partea vătămată S.C.A. (unul dintre poliţiştii agresaţi -n.r.) în zona feţei, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare două-trei zile de îngrijiri medicale, şi a îmbrâncit partea vătămată P.F. (celălalt poliţist - n.r.), cauzându-i o leziune la nivelul genunchiului stâng”, se arată în comunicatul remis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. „El a recunoscut parţial fapta. A spus că, în toată învălmăşeala, singura lui vină a fost că nu s-a legitimat la timp. El i-a spus unui jandarm că nu se legitimează în faţa lui şi că o va face în faţa poliţiştilor”, a declarat avocata agresorului, Elena Nicolae. Clientul său a fost trimis în faţa unui judecător, cu propunere de arestare.

RECIDIVIST Părinţii fetei spun că fostul ginere nu se află la prima abatere şi că fiica lor, Alina Vlad, a trecut prin mai multe momente nefericite în timpul căsniciei. Deşi femeia recunoaşte că fostul soţ i-a rupt nasul şi a umplut-o de vânătăi, ea susţine că Florin Celestin Vlad nu i-ar fi agresat pe poliţişti. Mai mult, Alina Vlad spune că o parte din vină ar avea-o părinţii ei, care nu ar fi fost de acord cu această relaţie şi nu l-ar fi văzut cu ochi buni pe fostul ginere încă de la început. „Mama i-a spus să nu mai vină la noi să vadă copilul, ci vizitele să aibă loc în parc sau în altă parte, şi atunci el s-a enervat şi i-a spus că o să ia băiatul şi nu o să-l mai aducă înapoi. În tot scandalul provocat, un poliţist îl trăgea de un braţ, celălalt de un alt braţ, apoi un altul a scos electroşocul. Nici nu a avut cum să îi lovească”, a declarat fosta soţie. Conform anchetatorilor, Florin Celestin Vlad este recidivist, el ispăşind opt ani de închisoare pentru tentativă de omor, victima fiind chiar propria lui mamă.