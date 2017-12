Poliţişti cercetaţi pentru neglijenţă

TURNAŢI. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa i-au trimis în judecată pe cei trei tineri din localitatea constănţeană Corbu acuzaţi că, în urmă cu trei ani, au ucis cu sânge rece pe paznicul unei ferme. În rechizitoriu se arată că suspecţii ar fi scăpat nepedepsiţi dacă un deţinut nu ar fi depus un denunţ în care să atragă atenţia despre existenţa unor fapte penale extrem de grave despre care aflase în timpul arestului preventiv. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că Lucian Lică, Laurenţiu Ştefan Lică şi Marian Bran, în perioada - sfârşitul lunii octombrie - începutul lunii noiembrie 2007, având asupra lor arme albe, au pătruns în scop de jaf în incinta fermei lui Nicolae Puşcaşu, zis „Austriacul“, din satul Vadu. În timpul furtului, hoţii au fost descoperiţi de paznicul Victor Barnea, zis „Primaru“. Cei trei tineri l-au doborât la sol şi l-au lovit cu pumnii şi picioarele, precum şi cu o sabie. În urma loviturilor primite, bărbatul a decedat. Atacatorii i-au învelit capul într-o pungă de plastic pentru a nu mai sângera, apoi i-au înfăşurat trupul cu două pături pe care le-au legat fedeleş cu un cablu, iar apoi au încărcat victima în căruţă printre bunurile furate. Înainte să plece, suspecţii au spălat urmele de sânge, iar cadavrul l-au aruncat într-un puţ de la marginea comunei Corbu, peste care au cărat şi aruncat în aceeaşi noapte câteva transporturi de pământ.

INCOMPETENŢĂ. După câteva zile, poliţiştii din Corbu au fost sesizaţi de rudele lui „Primaru“ cu privire la dispariţia acestuia. În baza reclamaţiei, agenţii Viorel Cătălinoiu şi Cristian Marin Drăgan, însoţiţi de criminalistul Radu Popa, s-au dus la fermă pentru a face cercetări. Cu toate acestea ei nu au întocmit acte de cercetare şi nici nu au sesizat Serviciul de Investigaţii Criminale. Poliţiştii au descoperit mai multe urme de sânge pe pereţi dar, cu toate acestea, au considerat că paznicul a fugit cu bunurile dispărute din imobil. Mai mult, poliţiştii Viorel Cătălinoiu şi Cristian Marin Drăgan au ascuns adevărul şi faţă de proprietarul fermei, Nicolae Puşcaşu, căruia aceştia i-au spus că i-ar fi descoperit pe presupuşii hoţi, fără ca, în realitate, să facă vreun demers în acest sens. În timpul anchetei, comisia Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, prin raportul cu nr. 41244/15.10.2010, a specificat că agenţii de poliţie nu au evidenţiat lucrările făcute în registrele unităţii, ceea ce constituie abatere disciplinară. Totodată, dacă poliţiştii ar fi sesizat Serviciul de Investigaţii Criminale al IPJ Constanţa, procurorii spun că ar fi fost posibil ca autorii crimei să fie prinşi, iar Lucian Lică nu ar mai fi comis dublul asasinat din 2009 în urma căruia acesta a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Expertiza psihiatrică a arătat că Laurenţiu Ştefan Lică are intelect limitat, Lucian Lică are personalitate antisocială, intelect submediu, caracterul relevat fiind sadic, fără sentimente de culpabilitate pentru cele comise, iar Marian Bran are retard psihic uşor şi tulburare mixtă de personalitate. Toţi trei au avut, însă, discernământ în momentul comiterii crimei. Conform rechizitoriului, Lucian Lică, Laurenţiu Ştefan Lică şi Marian Bran au fost trimişi în judecată pentru omor deosebit de grav şi tâlhărie. Faţă de cei trei poliţişti, Viorel Cătălinoiu, Cristian Marin Drăgan şi Radu Popa, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi resesizarea IPJ Constanţa pentru continuarea anchetei şi sancţionarea pe cale disciplinară a acestora.