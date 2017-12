Poliţişti de la TF Cernavodă, martori împotriva foştilor colegi

Fostul şef al Postului de Poliţie Transporturi Feroviare (TF) Cernavodă, Dumitru Costică Alexandru, şi doi foşti subalterni, Valentin Lupaşcu şi Daniel Izmeşanu, sunt judecaţi de Tribunalul Constanţa pentru luare de mită, Alexandru fiind acuzat şi de folosire de informaţii nepublice şi complicitate la furt calificat. Dintre ei, numai Lupaşcu a recunoscut acuzaţia adusă şi a cerut să fie judecat conform legii micii reforme. În acelaşi dosar au fost cercetaţi de procurori alţi doi agenţi de poliţie, George Mirică şi Daniel Radu, acuzaţi de luare de mită, care însă au fost scoşi de sub urmărire penală întrucât, spun procurorii, fapta comisă de ei nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

COLABORARE CONTRA COST Potrivit anchetatorilor, la sfârşitul anului trecut, oamenii legii au aflat că poliţiştii de la TF Cernavodă îi protejează pe hoţii din vagoanele CFR şi împart cu ei profitul obţinut din furturi. Pentru a-i prinde în flagrant pe suspecţi, procurorii au trimis un investigator sub acoperire cu scopul de a afla ce se întâmplă la TF Cernavodă. Acesta s-a dat drept reprezentant al unei firme de pază şi protecţie care asigura transporturile feroviare de marfă şi, în noiembrie 2012, s-a prezentat în biroul şefului de post de la acea dată, Dumitru Costică Alexandru. Procurorii spun că cei doi au discutat despre o posibilă colaborare contra cost între poliţiştii de la TF şi agenţii firmei de pază pentru supravegherea trenurilor aflate în tranzit în zona Mircea Vodă - Cernavodă. Suma stabilită de Alexandru a fost de 400 de lei lunar, bani care urmau să fie împărţiţi în mod egal între poliţişti. Ulterior, când Alexandru era în concediu, investigatorul s-a întâlnit cu Lupaşcu, Mirică şi Izmeşanu şi le-a dat banii. Flagrantul a fost organizat pe 3 decembrie 2012, în faţa restaurantului La Coquette din Cernavodă, când Lupaşcu a fost prins în timp ce primea 5.400 de lei, bani care urmau să fie împărţiţi cu şeful său şi cu ceilalţi colegi de serviciu.

DECLARAŢII Instanţa i-a audiat, ieri, pe George Mirică şi pe Daniel Radu, care sunt martori în acest dosar. „Am primit banii de la reprezentantul firmei de pază şi i-am împărţit frăţeşte: 600 de lei fiecare şi 1.000 de lei pentru repararea autoturismului Dacia din dotarea Postului TF Cernavodă. În aceeaşi zi, eu personal i-am dus şefului banii care i se cuveneau”, a declarat Mirică. El a adăugat că, indiferent dacă ar fi fost sau nu plătit de firma de pază, şi-ar fi făcut treaba dacă ar fi fost solicitat în interes de serviciu. La rândul lui, Daniel Radu a declarat a primit 600 de lei de la Lupaşcu pentru a lucra în afara orelor de program. „De câte ori am fost chemat, am mers în gări şi am păzit trenurile de marfă împreună cu cei de la firma de pază. Am folosit maşina personală, i-am pus benzină din banii primiţi, deci nu am avut un beneficiu aşa de mare”, a mai spus Radu.