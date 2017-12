Poliţişti filmaţi în timp ce furau

Doi poliţişti francezi au fost surprinşi de camerele de supraveghere ale unui magazin din Paris în timp ce, sub pretextul unei percheziţii, furau mai multe cartele telefonice şi bani. Imaginile surprinse vineri seară şi postate pe site-ul Radio Europe 1 arată cum doi bărbaţi au intrat în magazinul cu produse de telefonie mobilă şi au prezentat vânzătorilor legitimaţia şi insigna. Cei doi au intrat apoi în spatele ghişeului şi, după un control de acte de identitate ale vânzătorilor, au luat mai multe cartele pentru telefonul mobil. O sursă apropiată anchetei a precizat că poliţiştii au intrat în magazin sub pretextul unei percheziţii. Poliţiştii sunt suspectaţi că ar fi furat şi bani. Cei doi au fost reţinuţi şi, ulterior, prezentaţi instanţei, care a decis punerea sub acuzare pentru furt.