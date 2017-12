Poliţişti români în Haiti

Şapte poliţişti vor completa, începând de vineri, contingentul românesc din cadrul Misiunii Naţiunilor Unite pentru stabilizare din Haiti, urmând să desfăşoare activităţi în capitala ţării, Port-au-Prince, şi în alte patru regiuni, potrivit Poliţiei Române. Cei şapte ofiţeri care au plecat, vinerea trecută, în misiune, vor completa contingentul român din Haiti, format iniţial din 17 poliţişti. Aceştia îşi vor desfăşura activitatea în Teatrul de Operaţii, pentru o durată de un an. Unul dintre poliţiştii plecaţi pe 14 septembrie a mai fost în misiune în această ţară, în perioada 2007 - 2009, iar un altul a participat la alte patru misiuni, în calitate de ofiţer de legătură în Republica Franceză, în perioada 2010 -2011. În misiunea ONU din Haiti sunt poliţişti din 49 de ţări. Misiunea Naţiunilor Unite pentru stabilizare din Haiti (MINUSTAH) a fost înfiinţată prin Rezoluţia Consiliului de Securitate nr. 1542 din 30 aprilie 2004 şi are ca obiective asigurarea unui climat sigur şi stabil în Haiti, instruirea, restructurarea, reformarea şi monitorizarea Poliţiei Naţionale Haitiene, precum şi implementarea programelor de dezarmare şi reintegrare. De asemenea, se are în vedere restaurarea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice, protejarea populaţiei civile împotriva ameninţărilor de violenţă fizică, sprijinirea procesului constituţional, organizarea unor alegeri prezidenţiale şi parlamentare libere şi corecte, precum şi asigurarea respectării drepturilor omului.