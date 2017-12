Poliţişti supraponderali din New York, nevoiţi să finanţeze o sală de sport la sediu

Mai mulţi poliţişti din New York s-au îngrăşat atât de mult încât comandantul le-a cerut să pună bani pentru a dota o sală a sediului lor cu echipament sportiv, relatează New York Post în ediţia electronică. Unii ofiţeri de la Divizia de afaceri comunitare au ajuns la o greutate de aproximativ 135 de kilograme şi nu au condiţia fizică necesară pentru a urmări un suspect, dacă ar fi solicitaţi în acest sens, au declarat surse citate de publicaţia americană. "Majoritatea sunt patetic de graşi (...). Stau mult pe scaun şi mănâncă Twinkie la birou", a afirmat o sursă. Pentru a-i ajuta să slăbească, inspectorul Ellen Chang le-a ordonat acestora să pună câte 30 de dolari fiecare pentru a-şi dota sediul din East 12th Street cu o sală de sport, au precizat sursele citate. Unii ofiţeri resping ideea de a face sport şi critică planurile inspectorului, fiind nemulţumiţi că trebuie să finanţeze sala de sport. Dar Chang nu renunţă şi le spune adesea poliţiştilor supraponderali: "Ar trebui să mergeţi la sală". Ea a negat însă că poliţiştii ar fi fost nevoiţi să dea bani pentru programul de fitness, precizând că a folosit bani din "fondul de rezervă" al poliţiei din New York. "Am pus chiar bani din propriul buzunar", a adăugat ea. Divizia de afaceri comunitare se ocupă de relaţiile poliţiei cu diferite grupuri comunitare şi nu implică eforturi fizice din partea celor aproximativ 30 de poliţişti ai săi.