Poliţiştii anchetează tragedia de la Poarta Albă

STARE CRITICĂ. Două dintre victimele teribilului accident rutier petrecut vineri seară la ieşirea din localitatea constănţeană Poarta Albă, se aflau ieri după-amiază, în stare critică, în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Silviu Croitoru, de 29 de ani şi Marian Ciocoiu, de 32 de ani, au suferit răni extrem de grave în urma coliziunii dintre microbuzul la bordul căruia se aflau şi un autotren. „Lui Silviu Croitoru i s-a extras din cap o bucată de plastic, de patru centimetri, provenită probabil din bordul microbuzului. Acesta mai are şase coaste rupte şi, în urma impactului, a mai suferit fracturi de rotulă şi de femur. Marian Ciocoiu se află, de asemenea, în stare foarte gravă. El a suferit un traumatism cranio-cerebral acut deschis extrem de sever. Pacientul are aproape toate oasele craniului rupte. Acesta prezintă mai multe leziuni şi în zona toraco-abdominală. Prognosticul în cazul celor doi este foarte rezervat”, a declarat, ieri după-amiază, dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al SCJU Constanţa. Un al treilea supravieţuitor al tragediei de la Poarta Albă, Ştefan Constantin, în vârstă de 24 de ani, a fost internat cu diagnosticul ruptură de splină şi fractură de femur. „Pacientul a fost supus vineri seară unei intervenţii chirugicale. Starea sa de sănătate este mai bună decât a celorlalţi doi. A patra persoană rănită în accident se află acum în afara oricărui pericol”, a adăugat dr. Florian Stoian.

IMPACT NIMICITOR. Amintim că patru oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi patru au fost răniţi vineri seară, după ce microbuzul în care se aflau a intrat în coliziune cu un autotren, pe Drumul Naţional 22 C, la ieşirea din localitatea Poarta Albă. Poliţiştii de la Rutieră spun că totul s-a întâmplat după ce roata unui autotren DAF, condus de Valentin Proteşaru, de 33 de ani, dinspre Murfatlar către oraşul Medgidia, s-a desprins şi a intrat sub un tir MAN, condus de Viorel Sima, în vârstă de 46 de ani, din localitatea dâmboviţeană Voineşti. „Roata de pe partea stângă a platformei i-a zburat exact în momentul în care treceam pe lângă el. Tot ce am văzut a fost pneul ăla care venea spre mine. Apoi, m-am răsturnat pe o parte şi m-am răsucit pe şosea”, îşi aminteşte Viorel Sima. În secundele următoare, spun oamenii legii, tirul scăpat de sub control a ajuns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un microbuz marca Peugeot, condus de Iulian Prisăcaru, de 22 de ani, din localitatea Remus Opreanu, zdrobindu-l pur şi simplu şi aruncându-l în afara carosabilului. În urma impactului devastator, Iulian Prisăcaru şi alţi trei pasageri din microbuz, Constantin Botnar, de 19 ani, Nicolae Croitoru, de 32 de ani, ambii din localitatea Remus Opreanu şi George Roşu, de 24 de ani, din Medgidia, şi-a pierdut viaţa, alte patru persoane aflate în acest autovehicul fiind rănite. Este vorba despre Silviu Croitoru, Marian Ciocoiu, Adrian Georgescu şi Ştefan Constantin. Toate victimele accidentului lucrau la firma constănţeană Roof Serv Trade. Cei şapte muncitori se întorceau de la serviciu, cu microbuzul societăţii. La testarea şoferilor celor două tiruri cu aparatul Drager, poliţiştii au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

ANCHETA Oamenii legii încearcă acum să elucideze împrejurările în care a avut loc tragedia rutieră. Sâmbătă dimineaţă, oamenii legii au reluat cercetarea la faţa locului şi i-au audiat pe martori. “În urma verificărilor efectuate, am aflat că autotrenul de Vâlcea şi remorca de la care s-a desprins roata, au inspecţia tehnică periodică la zi. ITP-ul este valabil, în ambele cazuri, până în luna iunie. Ieri s-a făcut necropsia celor patru persoane care au murit în accident. Urmează să primim rezultalele de la medicii legişti în cursul acestei săptămâni. De asemenea, se va efectua o expertiză tehnică, în urma căreia se va stabili cu exactitate de ce s-a desprins acea roată”, a declarat cms. Constantin Bădângă, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. “O echipă de specialişti va studia dinamica producerii accidentului. Aceştia vor determina viteza de deplasare a celor trei autovehicule implicate şi filmul coliziunii. De asemenea, ei vor stabili dacă vreunul dintre cei trei conducători auto ar fi putut face ceva pentru a evita această tragedie”, a mai declarat el. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.