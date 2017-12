Poliţiştii au verificat 80 de containere cu marfă de contrabandă

Poliţiştii de la Crimă Organizată Constanţa împreună cu vameşii constănţeni au finalizat, ieri, controlul fizic al containerelor aflate în Portul Constanţa, suspectate a fi implicate în afacerea de contrabandă cu mărfuri condusă de cetăţeanul româno-vietnamez Hua Le Duc. Oamenii legii au descins în Portul Constanţa în baza autorizaţiei emisă de procurorii DIICOT Bucureşti, unde au verificat ultimele containere din cele 80 pline cu marfă de contrabandă. Reamintim că reţeaua infracţională care acţiona pe teritoriul ţării noastre, în special în complexul comercial „Dragonul Roşu”, din Bucureşti, are 18 membri, printre care se numără cetăţeni români, moldoveni şi chinezi. Ei sunt acuzaţi că desfăşurau operaţiuni de import pe relaţia China, introducând în ţară produse contrafăcute şi subevaluate. În acest sens, spun anchetatorii, indivizii se foloseau de firme fantomă, înfiinţate de cetăţeni chinezi, care, ulterior, părăseau teritoriul României. Documentele de import erau falsificate în aşa fel încât valoarea mărfurilor să apară ca fiind mai mică decât în realitate. Actele respective erau utilizate apoi pentru scoaterea bunurilor din vamă, pe baza lor, membrii grupării achitând taxe mai mici. Liderul reţelei este Hua Le Duc, în vârstă de 51 de ani, care are dublă cetăţenie, română şi vietnameză. Potrivit procurorilor DIICOT Bucureşti, sumele fabuloase de bani obţinute în mod ilegal erau apoi schimbate în valută (de regulă dolari americani), sub controlul şefului grupării şi scoase apoi din ţară, prin Ucraina. Banii ajungeau, în cele din urmă, în China, la firmele exportatoare. Oamenii legii au descoperit că, săptămânal, membrii reţelei trimiteau în China între 500.000 şi 1.000.000 de dolari, bani pe care nu-i declarau la punctele de trecere a frontierei. Una dintre persoanele căutate de anchetatori este Cristian Şutu, un fost comisionar vamal, despre care surse judiciare spun că avea legături cu activitatea grupării destructurate, acesta fiind găsit de jandarmi în imobilul „St Vlas”, din staţiunea Mamaia.