Poliţiştii caută proprietarul maşinii “clonate”

Poliţiştii spun că povestea maşinii „clonate” din Bucureşti se confirmă şi că descoperirea a fost făcută în toamna anului trecut. Amintim că un bucureştean a găsit în faţa unui service din Capitală un autoturism identic cu al lui - acelaşi model, aceeaşi culoare, acelaşi număr de înmatriculare. Poliţiştii au deschis încă din luna noiembrie a anului trecut o anchetă pentru a afla cui îi aparţine „dublura”. „Seriile autoturismului respectiv sunt modificate. Colaborăm cu cei de la Europol şi de la Interpol în speranţa că vom reuşi să dăm de urma proprietarului. În acest sens am solicitat şi sprijinul celor de la Volvo, pentru expertize mai avansate”, a declarat pentru Telegraf cms. şef Diana Sarca, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Poliţiştii au precizat că plăcuţele de înmatriculare găsite pe autoturismul respectiv sunt confecţionate artizanal şi încearcă să dea de urma celor care le-au falsificat. Cazul maşinii clonate a ajuns în paginile ziarelor după ce bărbatul care a descoperit “dublura” autoturismului său a postat povestea pe mai multe forumuri. De acolo, istorisirea acestuia a ajuns şi pe reţeaua de socializare “Facebook”.

DESCOPERIREA Bărbatul a povestit tot ce i s-a întâmplat: “Am găsit ieri o maşină identică cu a mea. Aceeaşi culoare, marcă şi numere de înmatriculare. La început Poliţia nu a vrut să ridice celălalt autoturism, deoarece nu era furat. Normal. Era o maşină în plus. Normal era să o iau eu, din spusele Poliţiei eu eram proprietar. Maşina clonată avea parbrizul vopsit în zona unde ar fi trebuit să se vadă seria caroseriei. (…) Am stat şase ore lângă maşină, până când, în final, a fost sigilată, ridicată şi dusă la o secţie de poliţie. Poliţia de sector spunea că este treaba celor de la Circulaţie, cei de la Circulaţie spuneau că maşina nu este în neregulă, fiind tot a mea şi că dacă este furată este treaba celor de la Furturi. Cei de la Furturi spuneau că maşina nu este furată, fiind a mea. Şi tot aşa. Până la urmă m-am enervat şi am vrut să chem o platformă să o ridice să o duc la mine acasă. Dacă toată lumea spunea că este maşina mea... Iar dacă o căutai în baza de date a poliţiei, aşa şi apărea”. Surse din Poliţie spun că fenomenul “clonării” autoturismelor este unul cât se poate de real. Oamenii legii au avut de-a face cu reţele care furau autoturisme de peste hotare, le introduceau în ţară, “vânau” maşini identice (culoare şi model), după care comandau plăcuţele de înmatriculare, care erau fabricate pe piaţa neagră.