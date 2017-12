Poliţiştii constănţeni au pichetat sediul Prefecturii

Aproape 250 de poliţişti constănţeni au venit ieri dimineaţă pe platoul din faţa sediului Prefecturii Constanţa, pentru a protesta faţă de tăierea sporurilor şi faţă de subfinanţarea sistemului din care fac parte. Oamenii legii s-au plîns că sînt nevoiţi să-şi aducă de acasă tonere şi coli de hîrtie pentru imprimante, resursele primite din partea statului nefiind suficiente pentru a-şi putea face meseria aşa cum ar trebui. Poliţiştii spun că sînt obligaţi să asigure din banii proprii necesarul pentru desfăşurarea activităţii, misiunile lor fiind îngreunate de lipsa oamenilor şi a fondurilor. Sindicaliştii au mai solicitat angajarea de urgenţă a absolvenţilor, plata orelor suplimentare, decontarea transportului şi, nu în ultimul rînd, achitarea sporului pentru plata chiriei.

Oamenii legii au venit la protest cu fluiere şi bannere prin care şi-au manifestat nemulţumirea faţă de deciziile luate pînă acum de Guvernul Boc: “Poliţiştii sponsorizează MAI cu calculatoare, carburant, anvelope”, “8.000 de posturi în Poliţie sînt neocupate. DE CE?” sau “Guvernanţi, coborîţi în stradă la dialog”, au fost doar cîteva dintre replicile adresate de sindicalişti membrilor Executivului. “În întreaga ţară sînt 8.000 de posturi vacante, în condiţiile în care 2.000 de tineri care doar ce au ieşit de pe băncile şcolii de poliţie se află într-o vacanţă prelungită. Noi muncim de două ori mai mult pentru că cele 8.000 de locuri nu sînt acoperite şi, cu toate acestea, ei vor să ne oblige să stăm zece zile în concediu fără plată. Vom alege să ne luăm aceste zece zile de concediu în timpul alegerilor şi să vedem atunci cine o să mai păzească secţiile de votare”, a declarat Vasile Zelcă, vicepreşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor – filiala Constanţa. La protestul care a avut loc în faţa Prefecturii Constanţa a luat parte şi un tînăr care a terminat şcoala de poliţie în luna mai a acestui an şi de atunci aşteaptă în zadar să fie angajat. “Mi-am încheiat studiile pe data de 28 mai şi am sperat ca de la 1 iunie să fiu repartizat la o unitate de poliţie. Acest lucru nu s-a întîmplat şi am fost trimişi cu toţii într-o vacanţă prelungită. Am colegi care au copii acasă, care au renunţat la slujbele pe care le aveau pentru a face şcoala de poliţie şi acum s-au trezit şi fără locuri de muncă şi fără bani”, a declarat Andrei Ene, de 21 de ani, din Constanţa.

Proteste au avut loc, ieri, în întreaga ţară. Secretarul general al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, Toader Paraschiv, a declarat că există, în acest moment, mai mulţi poliţişti care evaluează sau coordonează decît cei care iau parte la misiuni. De asemenea, Paraschiv a declarat că participarea pasivă a Guvernului îi pune pe poliţişti în imposibilitatea de a interveni. Oamenii legii au cerut un dialog cu Guvernul sau cu Preşedinţia pe marginea situaţiei din structurile MAI, arătînd că pînă acum au primit doar promisiuni.