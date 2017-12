Polițiștii constănțeni care au torturat un agent sub acoperire, condamnați

Patru polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța au fost condamnați de magistrații Curții de Apel Constanța în dosarul în care au fost acuzați că au torturat un investigator sub acoperire. Bogdan Mircea Teodorescu, Vlad Ștefan Zaharia și Dragoș Emil Petcu au primit câte patru ani de închisoare cu executare, din care urmează să se scadă perioada petrecută de cei trei în arest preventiv pe parcursul anchetei (24 mai 2013 - 20 septembrie 2013). Pe de altă parte, al patrulea inculpat, Cristian Dolană, s-a ales cu o pedeapsă de trei ani cu suspendare, acesta având un termen de încercare de cinci ani. Cei patru polițiști au mai fost obligați de instanță la plata a câte 1.650 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Hotărârea Curții de Apel Constanța nu este definitivă.

Cei patru lucrători ai BCCO Constanța au fost trimiși în judecată, în luna septembrie a anului 2013, de procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie. Bogdan Mircea Teodorescu, Vlad Ştefan Zaharia şi Dragoş Emil Petcu au fost deferiți justiției pentru tortură, lipsire de libertate, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi fals intelectual, în vreme ce, în cazul lui Cristian Dolană, încadrarea juridică a fost de tortură şi complicitate la infracţiunea de lipsire de libertate.

Faptele care au șocat atunci opinia publică s-au petrecut în noaptea de 2 spre 3 mai 2013, în stațiunea Mamaia, în zona clubului "Kudos". Procurorii arătau, în actul de sesizare a instanţei, că, la data respectivă, Bogdan Mircea Teodorescu, Vlad Ştefan Zaharia, Dragoş Emil Petcu şi Cristian Dolană, toţi poliţişti la BCCO Constanţa, desfăşurau o acţiune privind combaterea traficului de droguri. Conform procurorilor, cei patru poliţişti de la BCCO Constanţa au fost testaţi de un investigator sub acoperire, în condițiile în care erau suspectaţi că ar fi luat „taxe de protecţie” de la traficanţii de droguri pentru a-i lăsa să-şi vândă marfa nestingheriţi.

BĂTUT Investigatorul a intrat în vorbă cu polițiștii, jucând rolul unui dealer de stupefiante. Acesta l-ar fi abordat inițial pe Petcu, oferindu-i spre vânzare un plic despre care i-a zis că ar conține droguri. Imediat a intervenit Teodorescu. Acesta şi-ar fi declinat identitatea de poliţist. În secundele următoare, spuneau procurorii, polițiștii l-ar fi luat la bătaie pe "traficant". "Apoi, fără a avea autorizaţie de percheziţie domiciliară, inculpaţii Petcu Dragoş Emil, Teodorescu Bogdan Mircea şi Zaharia Vlad Ştefan l-au dus pe investigatorul sub acoperire în camera sa de hotel, unde au făcut o percheziţie, ridicând suma de 2.700 de lei prezentată de acesta din urmă", au scris procurorii în rechizitoriu.

AMENINȚAT CU O ARMĂ Potrivit anchetatorilor, ulterior, având suspiciuni că bărbatul ar putea fi investigator sub acoperire, cei patru poliţişti de la BCCO Constanţa l-au torturat, pentru a-l determina să mărturisească acest lucru. "Faptele au fost comise în parcarea unui club din Mamaia, în parte în autoturismul de serviciu şi în parte în vecinătatea acestuia. Investigatorul sub acoperire a fost încătuşat, fără a fi întrunite cerinţele legale pentru luarea acestei măsuri, fiind lovit în mod repetat cu pumnii în zona capului pentru a-şi declina calitatea de poliţist. A fost complet dezbrăcat în parcarea menţionată (sub pretextul unei percheziţii corporale) şi lovit peste picioare cu o bâtă", au precizat procurorii. Aceștia spun că lucrurile nu s-au oprit aici... Inculpații l-ar fi amenințat pe investigator cu o armă, pe care i-ar fi lipit-o de tâmplă și în zona stomacului, pentru a-l intimida.