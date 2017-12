Poliţiştii de frontieră au confiscat 4,6 milioane de pachete cu ţigări

În primele şase luni ale acestui an, poliţiştii de frontieră au reuşit să reţină peste 650 de migranţi, au confiscat ţigări de contrabandă în valoare de aproape 54 de milioane de lei şi alte mărfuri de peste 106 milioane de lei. Bilanţul activităţii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) pe primul semestru al acestui an scoate în evidenţă o creştere semnificativă a infracţiunilor, cea mai spectaculoasă majorare, de 50%, fiind înregistrată în cazul traficului cu ţigări. Reprezentanţii IGPF spun că traficul ilegal cu ţigări reprezintă una dintre principalele manifestări ale infracţionalităţii transfrontaliere, fenomen care are ramificaţii la nivelul întregii ţări. Oamenii legii au confiscat 4.600.000 de pachete cu ţigări, cu o valoare aproximativă de 53.900.000 lei, şi au destructurat 21 de grupuri organizate. Totodată, bilanţul arată că majoritatea persoanelor implicate în aceste cazuri provin din Republica Moldova, Ucraina, Serbia şi Rusia.

SUTE DE INFRACŢIUNI Totodată, verificările poliţiştilor de frontieră în vămi au dus la confiscarea de bunuri în valoare de aproximativ 106,52 milioane lei provenite din 732 de infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală. În acelaşi timp, anchetatorii au confiscat şi 10,9 tone de alcool în valoare de 156.400 lei. Referitor la misiunile de supraveghere a frontierei de stat, poliţiştii de frontieră spun că de la începutul anului au fost prinşi 668 de cetăţeni străini implicaţi în migraţia ilegală. În cele mai multe cazuri, suspecţii au încercat să intre sau să iasă din ţară prin trecerea ilegală pe „frontiera verde“, ascunzându-se în mijloace de transport sau folosind documente false sau falsificate. Pe primele locuri în topul celor care au pus la încercare graniţa României se clasează cetăţenii pakistanezi, urmaţi de cetăţeni afgani, moldoveni, algerieni şi sirieni. În primul semestru al acestui an, poliţiştii de frontieră constănţeni au prins aproape 100 de migranţi care au trecut ilegal graniţa, dintre care 53 de cetăţeni sirieni.