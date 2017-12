„Poliţiştii de la Kogălniceanu ne-au atacat, noi doar ne-am apărat!”

• DECLARAŢII • După numai o zi de la reţinerea fraţilor Ibram Mustafa, de 26 ani, şi Samir Mustafa, de 18 ani, cei care au atacat, duminica trecută, o patrulă de poliţie din Mihail Kogălniceanu, oamenii legii au reuşit capturarea celui de-al treilea agresor. În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 00.30, Omer Mustafa a fost găsit într-un imobil din Kogălniceanu şi ridicat de mascaţi. În cursul zilei de vineri, cei trei fraţi au fost prezentaţi Tribunalului Constanţa, unde s-a judecat recursul procurorilor împotriva deciziei Judecătoriei Constanţa de a-l lăsa liber pe Samir Mustafa, dar şi recursul celorlalţi doi fraţi împotriva arestării lor preventive. Toţi trei au susţinut, pe rând, că sunt nevinovaţi şi că poliţiştii i-au urmărit fără motiv şi i-au atacat din senin. „Mergem la vulcanizare să schimbăm roţile maşinii când ne-am trezit cu autoturismul poliţiei în spatele nostru. Nu ne-au făcut semn să oprim şi au început să tragă în noi cu armamentul din dotare. Ne-am speriat şi pornit spre casă, cu gândul să ne ascundem. Când am coborât din maşină, poliţiştii ne-au ajuns din urmă şi au continuat să tragă în noi. Samir a fugit şi eu cu Ibram ne-am refugiat în curtea casei noastre, dar poliţiştii s-au luat după noi. Unul dintre ei mi-a pus pistolul la tâmplă şi glonţul a trecut pe lângă urechea mea. Erau şi copii acolo, puteau fi omorâţi. Alt poliţist a pus mâna pe un topor ce era sprijinit de peretele casei şi a încercat să îl lovească pe fratele meu Ibram. Am încercat să aplanez conflictul, însă poliţistul a vrut să mă lovească şi pe mine cu toporul. Nici eu şi nici fraţii mei nu am pus mâna pe acel topor”, a declarat Omer Mustafa. La rândul lui, Ibram Mustafa a spus că poliţiştii strigau „vă omor” şi chiar i-a fost teamă că va fi ucis. „Dacă nu mă împingea concubina mea în clipa în care s-a tras asupra mea, eram mort acum. Cât despre roţile de rezervă pe care le aveam în portbagaj şi despre care poliţiştii spun că erau furate, precizez că erau ale noastre şi urma să le montăm la Dacia break”, a adăgat Ibram Mustafa. Ambii fraţi au spus că Samir Mustafa a plecat de la locul incidentului şi nu s-a mai întors. „Am fugit de frica poliţiştilor, să nu mă omoare, şi am dormit în parcul din Mihail Kogălniceanu până când m-a găsit tata şi m-a luat acasă”, a precizat Samir Mustafa. Toţi trei au susţinut că poliţiştii i-au atacat primii şi ei nu au făcut altceva decât să se apere.

• CONFLICT ÎNTRE ETNII • Procurorul a susţinut că Samir Mustafa trebuie arestat pentru că există un martor care l-a văzut întorcându-se la locul incidentului, înarmat cu o bară metalică şi i-a atacat pe poliţişti. Avocatul a pledat pentru eliberarea lui Omer şi Ibarm Mustafa şi pentru respingerea propunerii de arestare a lui Samir Mustafa. El a afirmat că poliţiştii au transformat o banală faptă de conducere fără permis într-o infracţiune care i-ar putea băga la închisoare pe fraţii Mustafa. „Poliţiştii au făcut exces de zel, au exagerat şi totul porneşte de la un conflict mai vechi între fraţii Mustafa, care sunt turci, iar poliţiştii sunt tătari. Între cele două etnii este o râcă ce datează de multă vreme în Mihail Kogălniceanu”, a încheiat avocatul.

• URMĂRIREA • Reprezentanţii Poliţiei Comunale Kogălniceanu spun că, în urma unor informaţii, au încercat să îi oprească în trafic pe Samir Mustafa, Ibram Mustafa şi Omer Mustafa în timp ce transportau cu o maşină Dacia Break, cu număr de înmatriculare CT 04 ZOD, trei anvelope furate. Deşi au fost somaţi acustic şi luminos să oprească, şoferul autoturismului, Samir Mustafa, care nu posedă permis de conducere, a încercat să scape de poliţişti rulând pe mai multe străzi din localitate. Tânărul a oprit maşina pe strada Moldovei, în faţa casei în care locuiesc. Samir a fugit şi s-a ascuns în curtea unui imobil din apropiere, în timp ce Ibram şi Omer Mustafa, înarmaţi cu topoare, au încercat să îi lovească pe poliţişti. Încurajat de acţiunile acestora, Samir s-a întors şi a încercat să lovească un poliţist cu ajutorul unei bare de metal. Ulterior, din imobilul în care se ascunseseră cei trei suspecţi a ieşit un grup de şase persoane de sex feminin care a reuşit să îi împiedice pe poliţişti să îi reţină pe suspecţi. Imaginile scandalului provocat de fraţii Mustafa şi rudele lor precum şi faptul că poliţiştii au fost ameninţaţi cu toporul a fost înregistrat de camerele de luat vederi din zonă.