Poliţiştii, instruiţi de specialiştii antidrog

Un nou proiect de prevenire a consumului de droguri a debutat, ieri, la Constanţa. Reprezentanţii Centrului Regional Antidrog Constanţa (CPECA), în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, au demarat programul “Parteneriat Antidrog în şcoală 2014”. “Tendinţele în creştere la nivelul judeţului Constanţa în ceea ce priveşte consumul şi traficul de droguri, cu predilecţie pentru substanţele noi, au la bază preţul scăzut al acestora, posibilitatea procurării cu uşurinţă, dar şi lipsa de supraveghere, educaţie şi informare privind efectele consumului”, a declarat cms. şef Cristian Oprişan, şeful CPECA Constanţa.

CURSURI În cadrul acestui proiect, 40 de poliţişti de proximitate din municipiul Constanţa vor fi instruiţi de specialiştii Centrului. “Ştim cu toţii din primele clase că “Ana are mere”. Iată că ANA are şi idei şi acest curs este binevenit pentru poliţişti. Pe lângă acest consum de droguri, ne confruntăm şi cu infracţiuni comise cu violenţă, cu furturi, însă, comparativ cu anul trecut, numărul faptelor antisociale comise în şcoli a scăzut”, a declarat cms. şef Ion Mândruţă, din cadrul Biroului de Ordine Publică. Partenerii îşi doresc ca elevii să fie cât mai bine informaţi în ceea ce priveşte consumul de droguri, dar şi să descopere un stil de viaţă sănătos, fără alcool, tutun şi droguri. După ce vor fi iniţiaţi, poliţiştii de proximitate vor organiza acţiuni de prevenire în şcolile constănţene. „Este un proiect de la care toată lumea are ce învăţa. Este un început foarte bun şi chiar am discutat ca acest proiect să se extindă şi la nivel de părinţi, pentru că, din păcate, nici ei nu au informaţiile şi cunoştinţele necesare pentru a-şi da seama dacă cei mici au probleme cu drogurile”, a declarat insp. general adjunct al ISJ, Adriana Oprea.