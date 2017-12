Poliţiştii îşi iau acasă calculatoarele şi imprimantele

PROTEST. Lucrătorii postului de poliţie din comuna constănţeană Mihail Kogălniceanu şi-au luat, ieri, acasă, toate bunurile personale pe care le aduseseră la birou pentru a suplini deficitul cronic de logistică. Oamenii legii spun că nu mai sunt dispuşi să sprijine sistemul din propriile buzunare, în condiţiile în care lefurile le-au fost reduse cu 25% în această vară. „Suntem forţaţi de împrejurări să luăm din post ce este al nostru şi să aşteptăm să fim dotaţi corespunzător pentru a ne putea desfăşura activitatea. Până acum noi am cumpărat consumabile, am folosit calculatoare aduse de acasă, o imprimantă cumpărată din banii noştri. Pur şi simplu, nu ne mai permitem să rupem bani din salarii şi să facem astfel de achiziţii. Se poate spune că este o formă de protest. Vreau să vă spun că am înaintat o cerere către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa încă din luna mai pentru a obţine o imprimantă. Nici până acum nu am primit vreun răspuns”, a declarat scms. Laurenţiu Carp, şeful postului de poliţie din localitatea Mihail Kogălniceanu. Oamenii legii spun că până acum strângeau în fiecare lună bani pentru a cumpăra consumabile. „Ne trebuie pixuri, tonere, coli, lucruri de genul acesta, pentru care scoteam bani din buzunar. În plus, făceam chetă ca să plătim femeia de serviciu care făcea curăţenie în post”, a mai spus scms. Laurenţiu Carp.

VENITURI REDUSE. Postul de poliţie din comuna Mihail Kogălniceanu mai are acum doar un computer. „Acest calculator poate fi folosit doar pentru a primi dispoziţii din partea superiorilor. Practic, de acum înainte, nu mai putem întocmi documentele necesare activităţilor în lucru, pentru că nu mai avem imprimantă”, a mai adăugat scms. Laurenţiu Carp. „În anul 2008, am cumpărat un computer pe care l-am adus la post. În urma unui control care s-a făcut aici, mi s-a comunicat că pot să folosesc acel calculator la serviciu doar în cazul în care se face un act de donaţie prin care bunul ajunge în posesia IPJ Constanţa. Nu am vrut să îl donez pentru că este proprietatea mea şi am ales să-l iau acasă”, a declarat ag. Iulian Drăgoi, lucrător în cadrul postului de poliţie Mihail Kogălniceanu. Gestul poliţiştilor de la Mihail Kogălniceanu nu a fost singular. „Aşa ceva s-a întâmplat în multe dintre posturile de poliţie din judeţul Constanţa. Oamenii au luat acasă consumabile, birouri, aparatură, tot ce aduseseră la serviciu pentru a-şi putea desfăşura activitatea aşa cum trebuie. Mi se pare normal ca ei să facă acest lucru, în condiţiile în care veniturile le-au fost reduse atât de drastic”, a precizat sinsp. George Caraivan, liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, filiala Constanţa.