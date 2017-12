Poliţiştii nu mai pot ieşi la pensie înainte de 47 de ani? Modificări în statut

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat că în toamnă vor exista modificări la Statutul polițistului, astfel încât să fie revizuită posibilitatea legală de a ieși la pensie până la împlinirea vârstei de 47 de ani. Ea a explicat că, printr-o ordonanță adoptată anul trecut, s-a introdus un mecanism prin care un angajat al MAI poate opta pentru pensie înainte de a împlini 47 de ani, vârsta de pensionare stabilită prin Legea pensiilor militare. "În mod normal, conform Legii pensiilor militare din anul 2015, vârsta de pensionare nu ar putea să fie mai mică de 47 de ani. Avem însă un act normativ, vorbesc de Ordonanța 21 din 2016, care modifică nu legea pensiilor, ci Statutul polițistului, prin care s-a introdus un mecanism prin care angajatul, dacă i se desființează postul, sau se reorganizează unitatea unde lucra, putea refuza orice altă funcție și putea alege să iasă din sistem cu drept de pensie, asociind această posibilitate de a avea o pensie cât salariul sau chiar mai mare. Evident că oamenii aleg să plece din sistem la pensie decât să opteze pentru un alt loc de muncă în sistem", a explicat Carmen Dan, duminică, la Antena 3.

Ea a adăugat că, după modificarea legislativă prin care pensiile nu pot fi mai mari decât salariile, Guvernul pregătește modificarea Statutului polițistului, pentru a corecta prevederile ordonanței de anul trecut. "Primul pas s-a făcut deja prin modificarea la legea pensiilor astfel încât pensiile să nu fie mai mari decât salariile (...). Al doilea pas va fi făcut prin modificările la Statutul polițistului, îndreptând astfel aspectele care au fost introduse anul trecut prin Ordonanța 21 din 2016. Eu vă asigur că în toamnă, când va fi modificat Statutul polițistului, prevederea care dădea această posibilitate legală de ieșire la pensie până la vârsta de 47 de ani va fi revizuită", a spus ministrul Afacerilor Interne.

Ea a precizat că a discutat cu polițiștii și că există o adresă de mail la care așteaptă propuneri pentru modificarea Statutului. "Am rugat toate sindicatele din Poliție să contribuie la acest demers și aștept în continuare opiniile lor până în septembrie, când ne-am asumat un termen. Am pus la dispoziția polițiștilor care nu sunt membri de sindicat (...) o adresă de mail special pentru ei. Ea este statut@mai.gov.ro și pe această adresă am primit deja peste 100 de propuneri de îmbunătățire a Statutului polițistului. Aceste anomalii se vor corecta. (...) Precizez că în anul 2016 am avut ieșiri din sistem cu pensionare în jur de 12.500. Eu nu îmi amintesc ca anul trecut să se fi sesizat cineva și să fi existat atât de pătimaș o discuție în spațiul public", a mai spus Carmen Dan.