Chestorul Liviu Popa, şeful Poliţiei Române, a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că oamenii legii nu sunt obligaţi să păzească bancomate. “Noi nu facem activitate de pază. În România există astfel de fapte (spargeri de bancomate - n.r.), dar, comparativ cu orice ţară din Europa, sunt foarte rare şi cu valori foarte mici. Sunt anumite bănci sau administratori de bănci care nu vor să înţeleagă că Poliţia nu are nicio competenţă şi nicio obligaţie de a păzi aceste bancomate. Nu suntem firmă de securitate. Noi venim şi constatăm o faptă şi soluţionăm prin identificarea făptuitorilor. Nu facem pază. Toată lumea întreabă ce face Poliţia. Poliţia are menirea să identifice autorii şi fapta, nu să facă de pază la bancomatele lor. Ei au obligaţii prin Legea 333 din 2002 privind asigurarea pazei bunurilor şi obiectivelor pe care le au\", a declarat chestorul Liviu Popa. Şeful IGPR a relatat că a participat la o întâlnire cu poliţişti din Slovacia şi Ungaria şi, la un moment dat, pe telefon, unul dintre ei a primit informaţia că, în Budapesta, trei indivizi au intrat într-o bancă, înarmaţi, au dispărut, iar Poliţia a tras asupra lor. \"Eu am intrat în trepidaţii, în timp ce el era calm. Mi-a spus că are două sau trei astfel de cazuri pe săptămână. La noi, dacă s-ar întâmpla aşa ceva, ar trebui decapitată toată conducerea Poliţiei din şapte judeţe, dacă se poate şi procurorii. Infracţionalitatea evoluează, societatea românească evoluează. Nu e societate care să fie prinsă între chingi. Importăm, dincolo de legume şi fructe, ţigări şi alte cele, şi infracţionalitate\", a explicat Liviu Popa.