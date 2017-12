Poliţiştii sindicalişti s-au plâns la Bruxelles de tratamentul din ţară

MEMORIU. Cei 250 de membri ai Sindicatului „Cartel Alfa”, care au mers la Bruxelles săptămâna trecută pentru a lua parte la un amplu miting de protest, au depus la sediul Parlamentului European un memoriu în care se plâng de tratamentul la care sunt supuşi de actualii guvernanţi. „Am vrut să le arătăm europarlamentarilor în ce hal sunt trataţi sindicaliştii într-un stat european. Am vorbit în acel document despre tăierile salariale care au fost impuse în această vară de Guvernul Boc şi despre noua Lege a pensiilor. Mai mult, am dezvăluit atitudinea autorităţilor faţă de mitingul de protest paşnic ce a avut loc în Bucureşti şi în urma căruia a fost dezlănţuit un adevărat iureş din partea autorităţilor. Am vorbit despre amenzile abuzive pe care le-au primit liderii sindicali, despre faptul că s-au cerut liste cu participanţii, despre presiunile la care sunt supuşi sindicaliştii din teritoriu. Dreptul de a protesta când eşti nemulţumit este unul fundamental democratic, iar modul în care guvernanţii au reacţionat faţă de acel miting este total exagerat”, a declarat Toader Paraschiv, secretarul general al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), care este convins că Europa va auzi glasul sindicaliştilor români. „Dacă în ţară revendicările noastre au fost complet ignorate, sunt convins că peste hotare vocea noastră este ascultată. Munca în Poliţie a devenit complet neatractivă în România şi aceasta este o mare problemă”, a mai spus Toader Paraschiv. Cei 250 de sindicalişti „Cartel Alfa”, printre care s-au numărat 80 de poliţişti, au mărşăluit, săptămâna trecută, pe străzile Bruxelles-ului.

MITING EUROPEAN. La euro-mitingul care a avut ca slogan „Nu austerităţii, prioritate pentru locuri de muncă şi creştere economică” au luat parte 100.000 de persoane. În prezent, în Europa sunt 23 de milioane de şomeri, iar tensiunile sociale sunt în creştere pe întreg continentul. Guvernele europene au combătut criza economică prin măsuri de austeriate, care au provocat o creştere fără precedent a şomajului şi sărăcirea lucrătorilor. Comitetul executiv al ETUC-CES consideră că măsurile economice de austeritate, luate sau impuse statelor din Europa, au ca efect adâncirea recesiunii şi pierderea locurilor de muncă. Confederaţia Europeană a Sindicatelor consideră că este nevoie de o Europă socială, că solidaritatea între cetăţenii Europei este necesară acum mai mult ca niciodată, mai ales faţă de tineri, pensionari şi femei. Organizatorii euro-demonstraţiei de la Bruxelles şi-au propus să atragă atenţia celor în drept asupra faptului că actuala criză economică este efectul politicilor aplicate de bănci şi de mediile financiare, astfel că acestea trebuie să suporte în principal costurile crizei. Sindicaliştii cer o Europă socială unde dreptul la muncă să fie garantat tuturor. Participanţii la euro-miting au solicitat guvernelor statelor europene să găsească şi să aplice măsurile economice care să permită lucrătorilor să primescă salarii decente, pensii mai bune şi dreptul la formare şi perfecţionare profesională.