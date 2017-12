Polițiștii vor face experimente pe șoferi! Vezi despre ce e vorba!

19:33:17 / 14 Iulie 2016

Pietonii care vorbesc la telefon pe trecere

De ce nu se face o campanie pentru pietoni? Zilnic mi se intampla sa imi sare cate un zevzec care are telefonul la ureche si se trezeste in mijlocul strazii. Eu am invatat ca inainte sa treci strada te asiguri se pare ca in ziua de azi nimeni nu mai respecta asta. Pietonii au prioritate pe trecere intradevar dar si cand trec strada prin loc nepermis nu ii calca nimeni desi nu au prioritate asa ca respect. Eu la volan n-am voie sa vorbesc la telefon asa ca nici biciclisti sau pietonii nu ar trebui sa vorbeasca la telefon cand sunt pe carosabil.