Poliţiştilor le este interzis să mai fie văzuţi în compania infractorilor

Codul etic al poliţistului adoptat, ieri, în şedinţa Guvernului, interzice angajaţilor poliţiei sau jandarmeriei \"să se plimbe\" după serviciu cu o persoană cunoscută ca infractor sau să accepte avantaje în exercitarea misiunii. \"El (n.r. funcţionarul public din MAI) trebuie să aibă o atitudine politicoasă, fermă şi să manifeste amabilitate şi solicitudine, să folosească un limbaj civilizat, să aibă o ţinută decentă şi corectă, să dovedească stăpînire de sine şi să intervină ferm pentru aplicarea legii. Un poliţist nu are voie să se plimbe pe stradă, chiar după terminarea orelor de serviciu, cu o persoană cunoscută ca fiind un infractor, sau cu o persoană care este cunoscută în comunitate ca fiind o persoană care nu are legătură cu ceea ce înseamnă respectarea legii\", a citat ministrul Administraţiei şi Internelor (MAI) Dan Nica din prevederile noului Cod etic. Nica a adăugat: \"Poliţistului îi este interzis să primească, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru uzul personal sau de serviciu, orice bun care are legătură cu sume de bani, bunuri, servicii sau alte foloase din partea unor persoane fizice sau juridice, cu excepţia situaţiilor care sînt stabilite printr-un ordin clar intern al Ministerului de Interne, ca să nu mai amestecăm instituţia Poliţiei Române şi a poliţistului cu tot felul de lucruri care ţineau de sponsorizări şi care erau la un moment dat interpretabile\". Pentru a nu exista interpretări, Codul clarifică în ce condiţii se pot acorda sponsorizări forţelor de ordine. Codul etic al Poliţistului, care se aplică şi jandarmilor, protejează totodată reprezentanţii forţelor de ordine şi le garantează dreptul la despăgubiri de sănătate sau de viaţă dar prevede, în acelaşi timp, toate abaterile disciplinare, incompatibilităţile, conflictele de interese ale celor care apără legea, care vor completa prevederile statului poliţistului şi celelalte acte normative în domeniu.

Dan Nica a precizat că noul Cod instaurează principiul serviciului continuu, şi stabileşte că poliţistului îi este interzis să tolereze acte de genul constrîngerilor fizice sau psihice şi reglementează clar cînd are voie poliţistul să folosească armele de foc, precum şi situaţiile şi condiţiile cînd poate pune cătuşe unei persoane. Codul de etică şi deontologie al poliţistului a fost elaborat de MAI, iar textul acestuia a fost supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului.