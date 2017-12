Polițistul Cristian Bozolan: „Mi-am făcut datoria, ca de fiecare dată“

Agentul-șef adjunct Cristian Bozolan, polițistul constănțean felicitat de vicepremierul Costin Borc și de reprezentanți ai Ambasadei Germaniei pentru modul exemplar în care a intervenit săptămâna trecută la un teribil accident rutier petrecut în județul nostru, spune că este la fel de implicat în toate cazurile pe care le întâlnește. "Din punctul meu de vedere, ceea ce am făcut este un lucru normal. Mi-am făcut datoria, ca de fiecare dată, ca toți colegii mei. M-a impresionat foarte tare cazul acestei tinere de 19 ani, pe care am văzut-o imediat după ce am ajuns la locul accidentului luptând pentru a rămâne în viață, grav rănită, singură într-o țară în care nu cunoaște pe nimeni, după ce tatăl ei a murit în acea tragedie rutieră", a mărturisit Cristian Bozolan.

Acesta spune că a realizat, în momentul în care a văzut starea gravă în care victima se afla, că se impune intervenția elicopterului SMURD, așa că a solicitat în mod expres acest lucru. "Am realizat că rănile ei sunt extrem de grave și am cerut ca elicopterul SMURD să o preia și să o transporte la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. M-am gândit că un drum cu ambulanța va dura mult mai mult, mai ales având în vedere starea carosabilului acoperit cu apă și traficul", și-a amintit agentul de poliție, care lucrează de opt ani în cadrul Serviciului Rutier. Acesta a continuat să-i poarte de grijă tinerei și în zilele următoare, când a mers în mai multe rânduri la spital pentru a afla în ce stare se află. "Voiam să văd cum se simte și dacă are nevoie de ceva. Am vrut să mă asigur că nu îi lipsește nimic. Ea și tatăl ei, cetățean german originar din România, veniseră aici în vacanță. În momentul în care accidentul a avut loc, se îndreptau către localitatea 2 Mai, pentru că tatăl voia să-i arate fetei locul în care o cunoscuse pe mama ei", a declarat Cristian Bozolan.

Polițistul constănțean ține în permanență legătura cu mama tinerei de 19 ani, pentru a afla cum evoluează starea acesteia. "Fata se află în acest moment în Germania, unde a fost transferată cu un avion sanitar. Din câte am înțeles de la mama ei, azi (n.r. - marți) urma să fie supusă unor intervenții chirurgicale. Sper ca starea ei să se îmbunătățească și să primesc vești din ce în ce mai bune de acolo", a adăugat Cristian Bozolan.

Teribilul accident s-a produs miercurea trecută pe Drumul Național 39, între localitățile Costinești și 23 August. Un autoturism marca Skoda, care se deplasa dinspre Mangalia către Constanța, a pătruns pe contrasens și a izbit în plin un Logan la volanul căruia se afla un bărbat de 54 de ani, cetățean german, originar din România. La bordul Loganului se afla și fiica acestuia, în vârstă de 19 ani. În urma cumplitului impact, ambii conducători auto au murit, în vreme ce tânăra din Logan a suferit răni foarte grave.

"Există momente în viață când solidaritatea și ajutorul dezinteresat sunt esențiale și asta este ceea ce ne face cu adevărat oameni. Simt nevoia să mulțumesc unui agent-șef de la Poliția Rutieră Constanța, domnul Cristian Bozolan, pentru tot ceea ce a făcut ca să salveze o fată foarte grav rănită într-un accident îngrozitor petrecut acum câteva zile în județul Constanța. Nu îl cunosc personal, deși mi-aș dori să-i strâng mâna, dar prietenii mei care s-au strâns să o ajute pe această fată într-un moment în care viața ei atârna de un fir de păr îmi spun că acest polițist este un om minunat. Bravo lui și Dumnezeu să-l ajute și de acum încolo", a scris vicepremierul României Costin Borc.

Cristian Bozolan are 39 de ani, a absolvit cursurile Școlii de Agenți "Vasile Lascăr" de la Câmpina și lucrează în cadrul Poliției din anul 2000. Din 2008, acesta s-a mutat de la Poliția Municipiului Constanța la Serviciul Rutier.

