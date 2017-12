Poliţistul Laurenţiu Delicoti, scos de sub urmărire penală

ACUZAŢII NEREALE. În urmă cu doi ani, procurorii constănţeni formulau propunere de arestare preventivă pe numele agentului de poliţie Laurenţiu Delicoti, din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, pentru luare de mită şi complicitate la furt, dar instanţele constănţene au respins-o. După doi ani de anchetă, procurorii au decis scoaterea lui de sub urmărire penală. În schimb, Mihai Ababei, cel care se presupune că i-a dat mită poliţistului, este în continuare cercetat, alături de alţi complici. La data formulării propunerii de arestare, procurorii susţineau că Delicoti ar fi primit 1.500 de euro de la Ababei pentru a interveni la Serviciul de Medicină Legală Constanţa, pentru obţinerea unui buletin de analiză toxicologică care să ateste pentru Ababei o valoare a alcoolemiei sub limita legală. Buletinul de analize îi era necesar lui Mihai Ababei pentru a obţine o soluţie favorabilă într-un dosar în care era cercetat pentru producerea unui accident rutier în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Implicarea lui Delicoti în infracţiuni de corupţie a fost stabilită de anchetatori în baza unor interceptări telefonice. Convorbirile purtate de un anume Nicu Cercel, suspectat la vremea respectivă de furturi repetate din containere cu marfă, l-au demascat pe poliţist. Cercel ar fi jucat rolul de intermediar în darea de mită după ce a fost contactat de către Mihai Ababei, care l-a rugat să-l ajute în obţinerea unei soluţii favorabile în dosarul în care era cercetat de poliţiştii de la Rutieră. Cercel ar fi apelat la subofiţerul Delicoti, iar poliţistul a solicitat 1.500 de euro pentru modificarea alcoolemiei a lui Ababei sub limita legală.

REŢEA DE HOŢI ANIHILATĂ. În urmă cu doi ani anchetatorii spuneau că ar fi vorba de o legătură strânsă între poliţist şi Nicu Cercel, ulterior aceştia suspectând că Delicoti ar fi primit o parte din bunurile furate din containere pentru a nu da în vileag reţeaua care jefuia transporturile de marfă ce plecau în ţară din Vama Port Constanţa şi Agigea. Reamintim că, în aprilie 2008, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa au reuşit să anihileze o grupare din care făcea parte şi Nicu Cercel, ai cărei membri furau marfă din containere, pe care, ulterior, o reintroduceau în circuitul economic prin intermediul unor societăţi comerciale administrate de membrii grupării. La momentul destructurării reţelei, şapte indivizi au ajuns în arestul IPJ Constanţa. Mihai Păduraru, de 39 de ani şi Marian Deşliu, de 43 de ani, Nicu Cercel, de 38 de ani, Nelu Cazacu, de 49 de ani, Marcel Mogoş, de 32 de ani, toţi din Medgidia, Elena Călin, de 43 de ani, din Constanţa, şi Florin Banu, de 27 de ani, din Cuza Vodă, au fost acuzaţi de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată. Conform anchetatorilor, cei şapte au acţionat în februarie - aprilie 2008, perioadă în care au reuşit să fure marfă în valoare de 400.000 de lei. În timpul cercetărilor, în baza autorizaţiilor emise de Judecătoria şi Tribunalul Constanţa, au fost percheziţionate domiciliile a cinci dintre persoanele suspecte şi locurile de depozitare şi comercializare a bunurilor sustrase, situate în Constanţa, Medgidia, în comunele Cuza Vodă şi Peştera. Cu această ocazie, în locuinţele lui Nicu Cercel, Nelu Cazacu, Marcel Mogoş, Elena Călin şi Florin Banu şi la sediile societăţilor „Perfect Trading”, din Constanţa şi „Marion Sun”, din Medgidia, au fost găsite şi confiscate bunuri în valoare de peste 400.000 lei, precum şi 3.000 litri motorină, despre care existau date că ar fi fost deţinută ilegal.