Polonia îşi ţine „argintăria familiei” la ciorap

Vânzarea de participaţii la companiile de stat a ajutat bursa de la Varşovia să intre în top 10 la nivel european în funcţie de capitalizarea companiilor listate, Guvernul polonez fiind autorul unor oferte publice iniţiale mari, potrivit wall-street.ro. Astfel, listarea asigurătorului PZU a fost a doua ca valoare la nivel european în 2013, cu 1,99 miliarde de euro, în timp ce intrarea pe bursă a companiei miniere JSW a atras 1,35 miliarde de euro în 2011, fiind pe locul 4 în Europa în anul respectiv. Volumele de tranzacţionare pentru acţiunile acestor companii au fost, însă, reduse, în parte pentru că statul a păstrat participaţii mari la companii. În luna mai, bursa de la Varşovia a fost a opta din Europa după valoarea companiilor locale listate, circa 149 miliarde de euro, însă volumul de tranzacţionare s-a situat la numai 3,9 miliarde de euro, similar cu bursa de la Atena, care are numai jumătate din capitalizarea celei poloneze, potrivit datelor Federaţiei Burselor Europene. Dornic să păstreze ce a mai rămas din "argintăria familiei", Guvernul nu va mai derula oferte publice iniţiale de amploare în viitorul previzibil, a declarat Wojciech Kowalczyk, secretar de stat la Trezoreria Poloniei şi fost secretar de stat în Ministerul de Finanţe. "Obiectivul nostru principal este să construim valoare şi nu să privatizăm de dragul de a privatiza. Marile privatizări sunt în urmă", a declarat oficialul polonez. Întrucât Polonia are nevoie de investiţii mari în generarea de energie, petrol, gaze şi infrastructura rutieră, statul a iniţiat un program de investiţii care va fi finanţat din participaţiile deţinute la companii. Operatorul programului de investiţii, cunoscut după prescurtarea numelui în poloneză, PIR, a obţinut, miercuri, 1,2 miliarde de zloţi (396 milioane de dolari) din vânzarea de acţiuni la compania de electricitate PGE. Chiar şi după această tranzacţie, statul are încă peste 58% din companie.