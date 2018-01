Polonia, marea perdantă

Polonia a ratat, miercuri seară, o ocazie uriaşă să-şi asigure calificarea la EURO 2008! Surprinzătoarea înfrîngere suferită în faţa Armeniei (care mai bătuse doar pe Kazahstan în aceste preliminarii!) a complicat şi mai mult lupta pentru calificare din Grupa A. Echipa antrenată de Leo Beenhakker este acum obligată să obţină cel puţin un egal din deplasările din Serbia şi Portugalia, pentru a nu sta la mîna rezultatelor. Dar pînă şi Finlanda mai are şanse de calificare din această grupă, cu condiţia să învingă cel puţin una din primele 3 clasate, cu care va juca la toamnă. În Grupa B, meciurile s-au încheiat cu rezultate normale şi pînă la toamnă, situaţia rămîne neschimbată. În Grupa C, Grecia a tremurat pînă în minutul... 95, cînd Liberopoulos a evitat una din marile surprize ale preliminariilor. Şi Germania s-a cam chinuit cu Slovacia, dar a obţinut victoria şi are cele mai mari şanse de a cîştiga Grupa D. În Grupa E, Anglia a obţinut o victorie normală în Estonia, ca şi Israel în Andorra. Dar egalul obţinut de Rusia în Croaţia nu le convine englezilor, care sînt obligaţi să cîştige cam toate partidele rămase de disputat în aceste preliminarii! În Grupa F, Suedia s-a impus lejer în faţa Islandei şi se îndreaptă spre calificarea la turneul final, mai ales dacă va obţine cele 3p din meciul întrerupt cu Danemarca. Deşi n-a jucat, Irlanda de Nord continuă să fie bine plasată în cursa de calificare. În ultima grupă, România şi Bulgaria au depăşit Olanda, dar în primul meci din septembrie se vor lămuri multe, odată cu partida Olanda - Bulgaria.

Rezultatele partidelor de miercuri - Grupa A: Kazahstan - Azerbaidjan 1-1 (Baltiyev 53/ Nadyrov 31), Finlanda - Belgia 2-0 (Johansson 26, Eremenko 71), Armenia - Polonia 1-0 (Mkhitaryan 66). Clasament: 1. Polonia 19p (9 jocuri), 2. Portugalia 14p (7j), 3. Serbia 14p (7j), 4. Finlanda 14p (8j), 5. Belgia 7p (8j), 6. Armenia 7p (7j), 7. Kazahstan 6p (8j), 8. Azerbaidjan 5p (8j). Grupa B: I-le Feroe - Scoţia 0-2 (Maloney 31, O’Connor 35), Franţa - Georgia 1-0 (Nasri 33), Lituania - Italia 0-2 (Quagliarella 31, 45). Clasament: 1. Franţa 18p (7j), 2. Italia 16p (7j), 3. Scoţia 15p (7j), 4. Ucraina 12p (6j), 5. Lituania 7p (7j), 6. Georgia 6p (8j), 7. Insulele Feroe 0p (8j). Grupa C: Norvegia - Ungaria 4-0 (Iversen 22, Braaten 58, Carew 60, 77), Bosnia-Herţegovina - Malta 1-0 (Muslimovic 6), Grecia - Moldova 2-1 (Charisteas 30, Liberopoulos 90/ Frunză 80). Clasament: 1. Grecia 18p (7j), 2. Turcia 13p (6j), 3. Bosnia-Heţegovina 13p (7j), 4. Norvegia 13p (7j), 5. Ungaria 6p (7j), 6. Malta 4p (7j), 7. Moldova 2p (7j). Grupa D: Germania - Slovacia 2-1 (Durica 10-autogol, Hitzlsperger 43/ Metzelder 20-autogol). Clasament: 1. Germania 19p (7j), 2. Cehia 14p (7j), 3. Irlanda 13p (7j), 4. Slovacia 9p (7j), 5. Ţara Galilor 7p (6j), 6. Cipru 4p (6j), 7. San Marino 0p (6j). Grupa E: Andorra - Israel 0-2 (Temile 37, Colautti 53), Croaţia - Rusia 0-0, Estonia - Anglia 0-3 (J. Cole 37, Crouch 54, Owen 62). Clasament: 1. Croaţia 17p (7j), 2. Israel 17p (8j), 3. Rusia 15p (7j), 4. Anglia 14p (7j), 5. Macedonia 7p (7j), 6. Estonia 0p (7j), 7. Andorra 0p (7j). Grupa F: Suedia - Islanda 5-0 (Allback 11, 51, Svensson 42, Mellberg 44, Rosenberg 49), Liechtenstein - Spania 0-2 (D.Villa 8, 14), Letonia - Danemarca 0-2 (Rommedahl 15, 17). Clasament: 1. Suedia 15p (6j), 2. Spania 15p (7j), 3. Irlanda de Nord 13p (6j), 4. Danemarca 10p (5j), 5. Liechtenstein 4p (7j), 6. Islanda 4p (7j), 7. Letonia 3p (6j). Grupa G: Bulgaria - Belarus 2-1 (Petrov 11, Yankov 39/ Vasiliuk 5-pen.), Luxemburg - Albania 0-3 (Skela 25, Kapllani 36, 72), România - Slovenia 2-0 (Mutu 40, Contra 70). Clasament: 1. ROMÂNIA 17p (7j), 2. Bulgaria 15p (7j), 3. Olanda 14p (6j), 4. Albania 9p (7j), 5. Belarus 7p (7j), 6. Slovenia 4p (7j), 7. Luxemburg 0p (7j).