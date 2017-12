Polonia şi Rusia sînt deja în sferturi

În grupa B a turneului olimpic de volei masculin se cunosc deja două formaţii care vor juca în sferturi de finală. Cu cîte trei victorii la activ, Polonia şi Rusia pot face deja calcule în privinţa adversarelor din faza eliminatorie a competiţiei! Performera grupei este Rusia, care ieri a învins Brazilia cu 3-1 după un meci de înalt nivel calitativ. Campioana olimpică en-titre, cu Andre Nascimento de neoprit (a reuşit 26 de puncte în acest meci!), s-a impus în primul set cu 25-22, apoi a controlat disputa şi la începutul setului secund. Ruşii au avut însă o revenire fantastică, adjudecîndu-şi următoarele două seturi în prelungiri, 26-24 şi 31-29. Nici intrarea lui Giba şi Anderson nu a mai salvat meciul pentru brazilieni, care au cedat ultimul set cu 25-19. De la ruşi s-au remarcat centrii Volkov şi Kuleşov, dar şi tînărul universal Maxim Mihailov, un debutant în vîrstă de 20 de ani, care a reuşit 19 puncte şi l-a scos dintre titulari pe Poltavsky! Punctaj maxim are şi Polonia, după 3-1 (31-29, 22-25, 25-22, 25-21) cu Serbia. Vicecampioana mondială îşi va disputa cu Brazilia şi Rusia primul loc în această grupă foarte puternică. Cît despre tînăra echipă sîrbă, după trei înfrîngeri consecutive are nevoie să cîştige în faţa Germaniei şi Egiptului ca să prindă in extremis ultimul loc în sferturi. Tot ieri, Germania a dispus de Egipt cu 3-0. Clasament grupa B: 1. Polonia 6p; 2. Rusia 6p; 3. Brazilia 5p; 4. Germania 4p; 5. Serbia 3p; 6. Egipt 3p. Rezultate din grupa A: Italia - Venezuela 3-0; China - Japonia 3-2; Bulgaria - SUA 1-3. Clasament: 1. SUA 6p; 2. Italia 5p; 3. China 5p; 4. Bulgaria 5p; 5. Venezuela 3p; 6. Japonia 3p.

Astăzi vor avea loc partide în turneul feminin, etapa a patra din faza grupelor: Polonia - Venezuela; China - SUA; Cuba - Japonia; Rusia - Algeria; Brazilia - Kazahstan; Italia - Serbia.