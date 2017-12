Poluare cu petrol

Compania petrolieră Shell a anunţat că a detectat o a doua scurgere de ţiţei sub platforma Gannet Alpha, situată la 180 de kilometri distanţă de Aberdeen. Se estimează că peste 200.000 de litri de petrol s-au scurs în Marea Nordului. Shell a precizat că depune eforturi pentru a identifica sursa celei de a doua scurgeri. Glen Cayley, director tehnic al departamentului de explorare şi producţie pentru Europa, a explicat că infrastructura submarină este foarte complexă iar poziţia scurgerii este ciudată. Luni, Shell a precizat că pata de ţiţei are o suprafaţă de 0,5 kilometri pătraţi. Departamentul britanic al Energiei şi Schimbării Climatice a precizat că scurgerea este substanţială dar ar trebui să se disperseze natural. Guvernul britanic a avertizat că este vorba despre cel mai grav incident de acest tip din ultimul deceniu. ”Scurgerea ar putea atinge mai multe sute de tone”, a anunţat Ministerul Economiei, precizând că această estimare este în curs de revizuire şi că Paza de Coastă survolează zona, de două ori pe zi, pentru a monitoriza situaţia. Dacă estimarea se va confirma, această scurgere va fi cea mai importantă înregistrată după 2001 în largul coastelor britanice. În 2009, aproape 51 de tone de petrol s-au scurs de la instalaţiile petroliere aflată în zonă. Grupul petrolier Shell a anunţat săptămâna trecută că a detectat o scurgere de petrol la un oleoduct care leagă platforma petrolieră Gannet Alpha de Aberdeen, localitate din estul Scoţiei. Shell preciza în weekend că scurgerea este sub control şi că a fost redusă considerabil. Platforma Gannet Alpha este exploatată de Shell şi deţinută în co-proprietate de Shell şi Esso, filială a companiei americane Exxon Mobil.