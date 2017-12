Poluare masivă cu păcură în Marea Neagră

La 14 ani de la teribilul naufragiu din Portul Constanţa, nava Paris revine în actualitate. Cele 236 de tone de păcură şi 20 de tone de motorină uitate în tancurile navei riscă să iasă la suprafaţă din cauza eroziunii. De mai bine de două zile, autorităţile fac tot posibilul pentru a diminua amploarea poluării. „Zona în care păcura iese la suprafaţă a fost încercuită cu un baraj de peste 400 de metri. Primele urme ale acestor scurgeri din tancurile navei au fost sesizate luni dimineaţă. Ieri, mai multe echipe de scafandri au intervenit pentru a petici nava. Sînt acţiuni provizorii care au menirea de a mai cîştiga timp. Din cele constatate în urma verificărilor a reieşit că tancurile sînt într-o stare avansată de degradare, lucru care permite ca păcura să iasă la suprafaţă. Din raportul întocmit la scurt timp de la naufragiul navei Paris, reiese faptul că la bordul acesteia sînt 236 de tone de păcură şi 20 de tone de motorină“, a declarat Dorel Onaca, directorul general al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM). În cazul în care autorităţile nu vor putea ţine sub control scurgerile de păcură, poate avea loc una dintre cele mai mari poluări cu produse petroliere din ultimii ani. „Ar însemna să ne confruntăm cu una dintre cele mai mari poluări. Să sperăm că nu se va ajunge la aşa ceva. Este posibil ca, din cauza timpului petrecut sub apă, păcura să fie mai vîscoasă şi să nu iasă la suprafaţă, efectele unei asemenea poluări fiind dezastruoase pentru întreaga faună şi floră marină din zonă“, a menţionat directorul coordonator al Oceanic Club, Răzvan Popescu-Mirceni. Amintim că, în seara de 4 ianuarie 1995, navele Paris, sub pavilion Malta, şi You Xiu, sub pavilion Hong Kong, s-au scufundat după ce furtuna le-a izbit de digul de Nord al Portului Constanţa. Furtuna a luat atunci viaţa a 54 de marinari, 27 de chinezi, 23 de filipinezi, trei greci şi un bulgar. Ancheta efectuată la scurt timp de la această tragedie a arătat că ancorele navelor s-au desprins din nisip, iar din cauza motoarelor principale care nu au mai pornit, Paris şi You Xiu nu au mai putut ieşi în larg. Din rapoartele scafandrilor care s-au scufundat la începutul acestui an în apropiere, reiese că nava Paris este la o adîncime maximă de 22 de metri şi că pupa şi magazia nr. 5 sînt separate de restul epavei, grav avariate în urma coliziunii cu digul. Mai mult, nava este într-o stare avansată de erodare şi acaparată de colonii de midii.