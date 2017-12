Poluare masivă cu ţiţei

Atacate ani de-a rîndul de hoţii care au transformat furturile de combustibili într-un adevărat sport naţional, conductele de petrol care tranzitează judeţul Constanţa continuă să dea bătăi de cap autorităţilor de mediu. Cu toate că marii operatori naţionali Conpet şi Petrotrans au hotărît în anul 2005 să-şi protejeze conductele petroliere cu ajutorul jandarmilor, instalaţiile artizanale provoacă tot mai multe poluări accidentale. Pe lîngă pagubele uriaşe cauzate de scurgerea ţiţeiului din conducte, spargerea conductelor afectează întinse suprafeţe de teren care nu mai pot fi redate agriculturii. După poluarea istorică de anul trecut, cînd peste 60 de tone de ţiţei au distrus un teren agricol din Cumpăna, conductele Conpet au cedat încă o dată. În urmă cu două zile, o defecţiune la o conductă care transporta ţiţei a făcut ca produsul petrolier să ţîşnească puternic, ca dintr-o fîntînă arteziană, pe un cîmp din apropierea localităţii Valu lui Traian. După o oră de la semnalarea poluării, livrările prin conductă au fost oprite, în vreme ce echipele Conpet au intervenit la faţa locului pentru a stopa extinderea petei de petrol. \"Pe parcursul operaţiunii speciale de urmărire a traseului conductelor, am avut surpriza să descoperim două dornuri montate pe reţea. Din cauza presiunii exercitate de un aparat care verifică magistralele, dopurile au sărit şi produsul petrolier s-a împrăştiat pe terenul agricol. Acest traseu nu a mai fost verificat din 1997, însă am constatat că nu era o instalaţie de furt. Cei care au montat dornurile au vrut mai degrabă să verifice ce trece prin conductă, dar nu au fost semne că s-a sustras ţiţei\", a declarat şeful de sector din cadrul Conpet, Timur Chiş. La locul incidentului s-a deplasat şi o echipă a societăţii \"Envirotech\" Constanţa, firmă specializată în operaţiuni de depoluare, care a acţionat cu substanţe absorbante biodegradabile pentru neutralizarea produsului petrolier. Din primele calcule efectuate de reprezentanţii firmei depoluatoare, a rezultat că peste 1.000 de metri pătraţi de teren agricol au fost inundaţi cu o tonă petrol, pierderile Conpet fiind evaluate la 10.000 de euro. \"Lucrăm cu şase oameni la depoluarea terenului cu Biopetroabs, o substanţă care reţine de opt ori capacitatea ei. După strîngerea pămîntului contaminat, acesta va fi transportat la societatea Lafarge Romcim pentru incinerare, urmînd ca pe acest teren să fie adus pămînt regenerabil. Sînt unele zone în care petrolul a pătruns şi la 60 de cm în pămînt, însă pe cea mai mare suprafaţă sînt doar irizaţii\", a declarat directorul tehnic al societăţii \"Envirotech\" Constanţa, George Sînt–Ion. Potrivit comisarului şef adjunct al Gărzii de Mediu Constanţa, Valeria Ghinea, \"Conpet\" nu va fi nevoită să plătească vreo amendă, întrucît a fost vorba de o poluare accidentală. \"Această instalaţie este mai veche şi a cedat presiunii, însă cei de la Conpet au luat toate măsurile legale de depoluare. Totuşi, firma are obligaţia de a ajunge la un accord cu proprietarul pentru a-l despăgubi pentru terenul afectat\", a declarat Valeria Ghinea.