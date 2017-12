Poluarea cu particule fine, cea mai periculoasă

O expunere prelungită la particule fine în suspensie (PM) are un efect nefast asupra sănătăţii, chiar şi atunci când concentraţiile rămân în limita normei stabilite de UE. Rezultatele studiului efectuat de Universitatea din Utrecht, Olanda, finanţat de UE, sugerează că efecte nefaste importante asupra sănătăţii se produc chiar şi cu concentraţii de particule PM2,5 cu mult sub limita fixată de oficialii de la Bruxelles pentru calitatea aerului, adică o concentraţie medie anuală de 25 de micrograme pe metru cub de aer. PM2,5 sunt cele mai fine microparticule, cu un diametru sub 2,5 microni, adică mărimea unei bacterii. Acestea sunt cele care generează cele mai multe preocupări pentru sănătate, fiindcă dimensiunea pe care o au le permite să pătrundă mai uşor şi mai profund în plămâni.

AMENINŢARE PENTRU SĂNĂTATE Acest studiu se bazează pe datele a 22 de anchete de tip prospectiv, efectuate în 13 ţări europene, care au permis observarea a 367.251 de persoane pe o perioadă medie de aproape 14 ani. Din acest studiu reiese că o variaţie relativ mică a poluării cu PM2,5 antrenează un risc semnificativ pentru sănătatea celor care sunt expuşi. Studiul evaluează că, pentru fiecare creştere de cinci micrograme pe metru cub a concentraţiei de PM2,5 pe an, riscul de a muri dintr-o cauză naturală sporeşte cu 7%. Această diferenţă de poluare cu cinci micrograme pe metru cub se observă între o axă urbană foarte frecventată de maşini şi un loc situat la distanţă de trafic. Rezultatele studiului, care s-a concentrat pe diferite clase de particule în suspensie, arată că expunerea pe termen lung la cele mai fine particule reprezintă o ameninţare pentru sănătate, chiar şi atunci când concentraţiile sunt cu mult sub limitele impuse de UE.

Directiva europeană privind calitatea aerului, din 2008, a impus statelor membre un plafon mediu anual de 25 de micrograme pe metru cub, în timp ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stabilit o limită de zece micrograme pe metru cub. Acest studiu nu a încercat să determine dacă poluarea cu PM2,5 ar avea vreo consecinţă asupra reducerii speranţei de viaţă, dar analizele precedente au arătat că, pentru riscuri similare, speranţa de viaţă poate să scadă cu câteva luni. În octombrie, OMS şi agenţia sa specializată, Centrul Internaţional de Cercetare privind Cancerul (IARC), a inclus poluarea din aer în categoria factorilor cancerigeni. În afară de cancer, o expunere la particule poate antrena astm, alergii, boli respiratorii sau cardiovasculare.