Poluarea din Marea Neagră, o catastrofă care se întîmplă

Autorităţile constănţene caută soluţii pentru a evita producerea uneia dintre cele mai mari poluări cu produse petroliere din Marea Neagră. Specialiştii au intrat în alertă la începutul acestei săptămîni cînd, din tancurile navei Paris, scufundată în urmă cu 14 ani în apropierea digului de nord al Portului Constanţa, a început să iasă la suprafaţă păcură. În momentul în care a naufragiat, nava avea la bord nu mai puţin de 236 de tone de păcură şi 20 de tone de motorină. Marţi, zona în care păcura iese la suprafaţă, a fost încercuită cu un baraj de peste 400 de metri, ieri, barajul fiind prelungit cu încă 400 de metri. Totodată, echipele de scafandri au intervenit pentru a petici nava însă, pînă în momentul de faţă, eforturile lor au fost zadarnice din cauza stării avansate de degradare a epavei. Petele de reziduuri petroliere continuă să iasă la suprafaţă. Prefectul judeţului, Claudiu Palaz, a convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, atît luni, cît şi ieri. Pînă în momentul de faţă doar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ a întocmit un plan de măsuri. El urmează să fie completat de celelalte instituţii care fac parte din comitet, care se va întruni din nou, cel mai probabil vineri. Cu toate că în zonă s-au făcut mai multe scufundări, pînă în momentul de faţă nu s-a putut stabili cu exactitate sursa scurgerilor de păcură. Mai mult, autorităţile spun că vor căuta planurile navei pentru a putea interveni la scoaterea produselor petroliere. Totodată, se vor face verificări şi la epava navei You Xiu, scufundată în apropiere, avînd în vedere că şi ea are combustibil la bord. În seara de 4 ianuarie 1995, navele Paris, sub pavilion Malta, şi You Xiu, sub pavilion Hong Kong, s-au scufundat după ce furtuna le-a izbit de digul de Nord al Portului Constanţa. Furtuna a luat atunci viaţa a 54 de marinari, 27 de chinezi, 23 de filipinezi, trei greci şi un bulgar. Ancheta efectuată la scurt timp de la această tragedie a arătat că ancorele navelor s-au desprins din nisip, iar din cauza motoarelor principale care nu au mai pornit, Paris şi You Xiu, nu au mai putut ieşi în larg. Din rapoartele scafandrilor care s-au scufundat la începutul acestui an în apropiere, se arată că nava Paris este la o adîncime maximă de 22 de metri şi că pupa şi magazia nr. 5 sînt separate de restul epavei, grav avariate în urma coliziunii cu digul. Aceasta a fost cea mai catastrofă navală din istoria recentă a Portului Constanţa.