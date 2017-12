Polul Nord s-ar putea dezgheţa complet, în premieră, la sfîrşitul acestei veri

Polul Nord s-ar putea dezgheţa complet, pentru scurt timp, vara aceasta, un fapt fără precedent în timpurile moderne şi care ar marca o nouă etapă în retragerea banchizei arctice, potrivit unui specialist american. “Este foarte posibil ca la sfîrşitul acestei veri să nu mai existe gheaţă la Polul Nord, ceea ce s-ar explica prin faptul că Polul este acoperit de acum de un strat subţire de gheaţă, care se topeşte complet vara”, a explicat Mark Serreze, un cercetător de National Snow and Ice Data Center din Boulder, Colorado. Evaluînd această posibilitate la 50%, cercetătorul a apreciat drept de conceput ca la jumătatea lunii septembrie, să se poată naviga din Alaska la Polul Nord.

“Topirea gheţarilor de la Polul Nord s-a mai produs în istoria Terei, dar cu siguranţă nu în timpurile moderne. Am observat, în ultimii zece ani, o vastă diminuare a gheţurilor arctice, în special în ultimii trei ani, iar această tendinţă pe termen lung va face să nu mai existe gheaţă, vara, în Oceanul Arctic, în jurul anului 2030”, a continuat specialistul. În urmă cu cîţiva ani, acest scenariu era prevăzut pentru 2050 sau 2100, a subliniat el. “Din punct de vedere ştiinţific, Polul Nord este un punct ca oricare altul pe glob, dar faptul că gheaţa de acolo se poate topi total, chiar şi pentru scurt timp, are o valoare simbolică puternică în imaginaţia populară. Este dificil de imaginat Polul Nord fără gheaţă şi nu uitaţi că acolo locuieşte Moş Crăciun”, a glumit Mark Serreze. “Însă, acest fenomen este doar un alt indicator al dispariţiei banchizei arctive. Sînt totuşi surprins că acest lucru se produce atît de curînd. În urmă cu cinci ani, nu mi-aş fi imaginat aşa ceva”, mai spune specialistul. În timpul verii arctice 2007, suprafaţa banchizei la jumătatea lunii septembrie, momentul culminant al topirii gheţurilor, a fost cea mai mică măsurată vreodată de sateliţi şi probabil cea mai mică din ultimul secol, a spus Serreze. Vara trecută, banchiza s-a topit în proporţie de 23%, depăşind recordul precedent înregistrat în 2005. “Anticipăm, pentru 2008, o pierdere echivalentă cu cea din 2007, dacă nu chiar mai mare. Acest lucru va depinde de vreme şi nu ştim încă”, a spus cercetătorul. Sezonul topirii gheţurilor din Oceanul Arctic începe la jumătatea lunii iunie, cu un punct culminant la jumătatea lunii septembrie. Reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră ar trebui să încetinească uşor acest fenomen, dar inversarea tendinţei va lua mult timp, potrivit cercetătorului.

Topirea gheţurilor arctice are şi părţi bune. Vasele vor putea circula în mod constant pe Pasajul de Nord-Vest, rută maritimă care leagă Atlanticul de Pacific, navigabilă în prezent doar cîteva luni pe an. Deja, în 2007, perioada de navigare pe Pasajul de Nord-Vest, care permite evitarea unor lungi ocoluri prin Canalul Panama sau Capul Horn, a fost mai lungă decît de obicei. În plus, fundul Oceanului Arctic este bogat în petrol şi, în lipsa gheţii, aceste zăcăminte vor fi mai uşor accesibile, potrivit experţilor.