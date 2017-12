Pomi cu 40 de soiuri de fructe

Pomii fructiferi creați de Sam Van Aken, artist și om de știință reprezentând Universitatea din Syracuse, New York, produc o multitudine de fructe cu sâmburi - caise, cireșe, piersici, prune, nectarine și chiar migdale. Cei 16 pomi creați de el până acum dau câte 40 de soiuri de fructe fiecare. Ideea proiectului este de a favoriza cultura diversității și de a păstra soiuri vechi, iar avantajul copacilor hibrizi este că rodesc în perioade diferite, așa încât produc fructe multă vreme. Sam Van Aken, care a crescut la o fermă din Pennsylvania, a împletit mai târziu arta și agricultura. Omul de știință afirmă că s-a inspirat mereu din natură și din relația om-natură. A creat până acum 16 pomi, care se află în muzee, centre comunitare și colecții de artă din toată țara. Newton din Massachusetts, Pound Ridge din New York, Short Hills din New Jersey, San Jose din California sunt câteva orașe care dețin ”o lucrare” a lui Van Aken.