Pomii de Crăciun din import au invadat pieţele

Una dintre cele mai îndrăgite datini, atât în mediul urban cât şi în cel rural, este împodobirea pomului de Crăciun. Potrivit tradiţiei, în seara de Ajun, membrii familiei se reunesc pentru a aşeza cu grijă ornamentele şi dulciurile pe ramurile bradului. Cu timpul, poate din dorinţa de a trăi pentru o perioadă mai lungă sub vraja atmosferei de Crăciun, mai ales în familiile care au copii mici, împodobirea bradului se petrece cu una-două săptămâni înainte de Naşterea Domnului. De cele mai multe ori, copiii sunt cei care îi trag pe părinţi de mânecă, împlorându-i să le cumpere un brad cât mai repede. În sprijinul lor, comercianţii au ieşit de trei săptămâni pe piaţă cu brazi. Însă nu sunt brazi româneşti, majoritatea sunt din Danemarca şi Olanda. Deşi Romsilva a anunţat că are posibilitatea de a recolta şi comercializa pe piaţa internă, în 2011, peste 82.000 de brazi, comercianţii din Constanţa nu s-au îngrămădit să cumpere brazi din ţară pentru a-i oferi spre vânzare. Constănţenii pot cumpăra brazi de import din toate colţurile oraşului. În majoritatea parcărilor hypermarket-urilor şi în magazinele de bricolaj se găsesc brazi de import al căror preţ variază între 100 şi 1.000 lei, în funcţie de înălţime şi de cât de bogată este coroana. Brazi româneşti se găsesc doar în pieţele Tomis III şi Griviţei, preţul lor fiind cuprins între 60 şi 350 de lei. Astfel, un brad frumos autohton de până în doi metri înălţime costă circa 130 de lei, iar unul de import, cu aceleaşi caracteristici, dar cu coroana mai bogată, costă cu 30 – 60 lei în plus.

BUGET MIC, VÂNZĂRI SLABE Cum până la Crăciun au mai rămas doar câteva zile, weekend-ul trecut, constănţenii au luat la picior pieţele în căutarea bradului perfect, însă puţini sunt cei care au găsit un brad frumos care să se încadreze în bugetul lor. “Vrem să cumpărăm un brad românesc, însă nu avem încredere în vorbele vânzătorilor. Pomii de Crăciun care sunt într-adrevăr cu coroană bogată, înalţi şi cu crengile echilibrate, sigur nu sunt româneşti, iar cei de import sunt prea scumpi. Mai mult de 100 de lei nu sunt dispusă să dau pe un brad, iar la preţul acesta, oferta nu este prea bună”, a spus Elena Jeileanu, o constănţeancă ce îşi căuta un brad în Piaţa Tomis III. Comercianţii recunosc că vânzările nu mai merg atât de bine ca în alţi ani. Ei speră însă ca în săptămâna aceasta să vândă toată marfa şi să nu fie nevoiţi să arunce brazii nevânduţi, aşa cum s-a întâmplat în anii trecuţi. “De 15 ani vând brazi pentru Crăciun, dar un an aşa de slab nu am mai văzut. Am adus 300 de brazi tocmai din Vrancea şi i-am cumpărat direct de la Romsilva, dar am vândut numai cinci-şase bucăţi pe zi. Oamenii trec, se uită, întreabă cât costă şi pleacă mai departe. Lumea nu are bani şi aşteaptă să cumpere în ziua de Ajun, atunci când îi vom ieftini”, a spus Liliana Nicoară, o comerciantă de brazi.

PENSIONARII ÎŞI PERMIT DOAR CRENGI DE BRAD Vânzătorii de brazi spun că, în 2010, în aceeaşi perioadă a anului, vindeau câte 15 – 20 de brazi pe zi, iar preţurile erau la fel. Anul acesta încasările sunt mult mai slabe. Pentru cinci metri pătraţi închiriaţi în Piaţa din Tomis III, un comerciant plăteşte 50 de lei pe zi, sumă ce se regăseşte în preţul bradului, la care se adaugă şi transportul. Nu toată lumea îşi permite să cumpere un pom de Crăciun, iar vânzătorii s-au adaptat cererii şi oferă spre vânzare crengi de brad, coroniţe sau vâsc. O cetină de brad costă între doi şi cinci lei, o coroniţă costă cinci lei, iar un buchet de vâsc poate fi cumpărat cu cinci lei. “Bătrânii nu au bani să cumpere un brad, dar câţiva lei mai găsesc prin portofel pentru o creangă”, a spus o vânzătoare. Potrivit comercianţilor, brazii pentru Crăciun nu se vor ieftini mai mult de 20-30 de lei în zilele următoare.