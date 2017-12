Pompe de căldură, în şcoli

Cheltuielile pentru asigurarea căldurii în instituţiile de învăţământ din mediul rural au ajuns în această iarnă la valori foarte mari. De aceea, primarii din judeţul Constanţa se gândesc serios cum ar putea să mai scadă din costurile pentru facturi, dat fiind faptul şi că, de la an la an, bugetele locale sunt în continuă scădere. La Saraiu, primarul Vasile Băjan spune că se gândeşte serios să doteze cele două şcoli din comună cu pompe de căldură. „Noi avem montate două pompe de căldură la Primărie care funcţionează foarte bine. De când le avem, avem costuri mai mici la facturi. Ne gândim că ar fi bine pentru bugetul nostru dacă vom monta şi la cele două şcoli generale din comună”, a declarat primarul din Saraiu. În plus, edilul spune că ar putea proceda în aşa fel încât să folosească pompele pentru încălzirea atât a şcolilor cât şi a celor două cămine culturale aflate în apropierea unităţilor şcolare. „M-am gândit să împuşc doi iepuri dintr-o lovitură şi să asigur încălzirea şi în căminele culturale tot cu o sursă de încălzire neconvenţională pentru că este mult mai rentabil decât o centrală care funcţionează pe lemne”, a mai spus Băjan, adăugând că diferenţa faţa de pompele de la Primărie, funcţionale prin încălzirea aerului, este că cele de la şcoli vor funcţiona prin încălzirea apei extrase din fântâni.