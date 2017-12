Pompier constănțean mort la datorie

O misiune obișnuită a pompierilor constănțeni s-a transformat sâmbătă, în doar o fracțiune de secundă, într-o tragedie de neînchipuit... Plutonierul adjutant Marius Daniel Fripis, în vârstă de 42 de ani, comandantul echipei care a intervenit la un incendiu ce izbucnise pe strada Tabla Buții, din zona Faleză Nord, și-a pierdut viața la scurt timp după ce a sosit la fața locului. Acesta intrase primul în gospodărie, când o butelie care luase foc a explodat... Suflul deflagrației i-a smuls lui Marius Daniel Fripis casca de protecție de pe cap și i-a provocat răni extrem de grave la nivelul feței. Bărbatul a murit pe loc... "Au venit pompierii și au intrat în curte hotărâți să își facă treaba. După vreo 15 secunde s-a auzit o bubuitură extrem de puternică", a povestit un martor.

EFORTURI ZADARNICE Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe pompier. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea", rănile suferite de acesta au fost "incompatibile cu viața". Bărbatul a murit la datorie, sub privirile îngrozite ale colegilor săi. "Suflul exploziei a surprins un subofițer. Din nefericire, acesta a decedat. Am pierdut un coleg deosebit", a declarat, profund afectată, plt. maj. Anca Chiriță, purtătorul de cuvânt al ISU "Dobrogea". Conform unui comunicat de presă remis sâmbătă de ISU "Dobrogea", apelul în urma căruia plutonierul adjutant Marius Daniel Fripis și echipa sa au plecat în misiune a venit la ora 11.26. Cineva a anunțat prin linia unică 112 că o butelie a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului a fost trimisă imediat o autospecială cu apă și spumă, din cadrul Detașamentului Constanța-Oraș.

ANCHETĂ DE PROPORȚII După teribilul incident, zona a fost rapid împânzită de autorități. Jandarmii au izolat perimetrul, în timp ce criminaliștii, polițiștii și procurorii au început cercetările. De asemenea, la Constanța a fost trimisă o echipă de specialiști a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), la ordinul șefului acestei instituții, colonel dr. Nicolae Cornea. Ei au misiunea de a elucida împrejurările exacte în care tragedia a avut loc. În gospodăria de pe strada Tabla Buții în care s-a petrecut tragedia locuiește o familie de pensionari.

"UNUL DINTRE CEI MAI CURAJOȘI COLEGI" Plt. adj. Marius Daniel Fripis lucra în cadrul ISU "Dobrogea" din anul 2006, când fusese încadrat în funcția de comandant de echipaj. Vestea morții sale a venit ca un trăsnet. "Era unul dintre cei mai buni și mai curajoși colegi pe care îi aveam" a declarat lt. col. Daniel Petrov, împuternicit la comanda ISU "Dobrogea". "Cu trăsături alese de caracter, subofiţerul şi-a pus timp de nouă ani priceperea şi puterea în sprijinul celor aflaţi în dificultate, remarcându-se prin tenacitate şi profesionalism la misiunile complexe la care a participat, umăr la umăr, alături de coechipierii săi", spun reprezentanții ISU "Dobrogea" despre pompierul care a pierit la datorie.

Vicepremierul Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne, a transmis sâmbătă condoleanțe familiei lui Marius Daniel Fripis: "Am fost informat despre situația tragică în urma căreia un pompier a murit astăzi în misiune în Constanța. Transmit condoleanțe familiei și colegilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța. Suntem solidari și vom da tot sprijinul nostru familiei îndurerate, la fel ca de fiecare dată când am avut astfel de tragedii, în care am pierdut polițiști sau militari în misiune, în timp ce își făceau datoria". Marius Daniel Fripis era căsătorit și avea un fiu de 19 ani.

NECROLOG (ISU "Dobrogea")

"Sâmbătă, 29 august 2015, a încetat din viaţă, la vârsta de 42 de ani, plutonier adjutant FRIPIS DANIEL MARIUS. Născut la data de 09 mai 1973 în Constanţa, într-o familie de oameni gospodari, în mijlocul căreia a fost înconjurat de multă dragoste şi de la care a primit o bună educaţie, moştenind nu numai cinstea şi omenia, dar şi respectul pentru muncă. Subofiţerul a fost încadrat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa din anul 2006, din sursă externă, cu gradul de plutonier major, ocupând funcţia de comandant de echipaj în cadrul Detaşamentului de Pompieri Constanţa Oraş, funcţie pe care a deţinut-o până în prezent. La data de 01 august 2013, plutonier major Fripis Daniel Marius a fost avansat, la termen, la gradul de plutonier adjutant. Ca și comandant de echipaj și-a făcut cu cinste, pricepere şi devotament datoria şi a manifestat grijă faţă de colegii săi. Nu se pot uita calităţile sale de militar şi nici calităţile umane, apropierea de oameni, calmul cu care rezolva problemele apărute şi spiritul de solidaritate faţă de cei cu care a lucrat. Puterea de muncă, pregătirea profesională şi nu în ultimul rând diplomaţia sa au contribuit la mersul bunul mers al intervenţiilor la care a participat de-a lungul carierei sale de pompier. Cu profund respect, aducem omagiul nostru celui ce a fost plutonier adjutant Fripis Daniel Marius şi adresăm familiei îndurerate, sincere condoleanţe.