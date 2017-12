Pompieri atacaţi cu toporul în timpul unei intervenţii

Un grup de tineri din Hîrşova au profitat de vremea frumoasă de marţi şi au ieşit în faţa blocului în care locuiesc, la un grătar. După ce au chefuit mai multe ore, în faţa imobilului situat pe strada Revoluţiei din localitate, petrecăreţii au adunat mai multe anvelope uzate şi le-au dat foc. Deranjaţi de fumul dens emanat de cauciucurile în flăcări, care la pătrundea în apartamente, vecinii de bloc au chemat poliţia, care, la rîndul ei, a cerut sprijin pompierilor. "Am ajuns pe strada Revoluţiei înaintea poliţiştilor şi am început intervenţia pentru a stinge focul, însă mai mulţi tineri au început să ne înjure, pe motiv că le stricăm distracţia", a declarat plt. Dănuţ Zmeu, şeful echipei de intervenţie din cadrul subunităţii Hîrşova a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Constanţa. Pompierii spun că scandalagiii deveneau din ce în ce mai agresivi, motiv pentru care au hotărît să întrerupă intervenţia şi să aştepte sosirea poliţiştilor. "Am sunat la Poliţie şi le-am spus să vină să ne ajute, însă nu apăreau, aşa că ne-am decis sa mergem după ei. Ne-am întîlnit cu echipa de poliţişti pe drum şi ne-am întors la locul incendiului", a adăugat plt. Zmeu. Pompierii militari au reluat intervenţia, iar petrecăreţii nu au fost intimidaţi de prezenţa oamenilor legii şi au continuat să îi înjure pe militari. "Cîţiva dintre ei s-au apropiat de mine şi de unul dintre colegii mei şi ne-au lovit cu pumnii în cap. Ca să îi îndepărtăm, am îndreptat jetul furtunului spre ei", a spus şeful plutonului de intervenţie. După ce au teminat de stins incendiul, pompierii spun că au fost atacaţi din nou de agresori. "În timp ce strîngeam tehnica de intervenţie, din scara blocului a ieşit unul dintre scandalagii cu un topor în mînă, pe care l-a aruncat spre unul dintre pompieri, iar arma a trecut la mai puţin de 20 cm de capul militarului vizat", a adăugat Dănuţ Zmeu. Poliţiştii din Hîrşova au reuşit să-i identifice pe şase dintre agresori: Adrian Moroianu, de 26 ani, Dumitru Chira, de 25 ani, Marian Lemnaru, de 25 ani, Silviu Alexandru, de 23 ani, Florin Popamache, de 22 ani, şi Florian Simion, de 19 ani. Oamenii legii spun că tinerii vor fi amendaţi pentru tulburarea ordinii publice, iar reclamaţia pompierilor privind ultragierea a doi dintre militari a fost înaintată spre soluţionare Parchetului Hîrşova. În ceea ce-i priveşte pe scandalagiii care i-au atacat pe pompieri, vecinii susţin că nu este primul scandal provocat de aceştia. "Mai mereu se îmbată, fac scandal, se iau la bătaie. Părinţii lor, care sînt vecinii noştri, nu le fac nimic. Am chemat de nenumărate ori poliţia", a declarat un locatar al blocului de pe strada Revoluţiei. Conducerea ISU Constanţa a declarat că este pentru prima dată cînd în judeţul nostru pompierii sînt luaţi la bătaie în timpul unei intervenţii. "Aşa ceva nu este normal. Noi repezentăm o instituţie care ajută oamenii.", a declarat col. Andrei Niculae, purtăror de cuvînt al ISU Constanţa.