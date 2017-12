Pompieri români înalt acreditaţi sub egida ONU

După aproape patru ani de pregătire, echipa de căutare-salvare urbană (RO-USAR), din cadrul Unităţii Speciale de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, din Ciolpani, a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), a fost certificată de International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) pentru intervenţii de nivel mediu. Oficialii IGSU spun că procesul de acreditare a fost demarat în 2011, realizându-se în mai multe etape, sub îndrumarea unor experţi din cadrul Agenţiei Federale pentru Asistenţă Tehnică la Dezastre - THW Germania. Examenul final a fost dat săptămâna aceasta. Cei 48 de pompieri care fac parte din echipa RO-USAR au gestionat, timp de trei zile, consecinţele unui cutremur major, parcurgând toate etapele - alertare, activare celulă de criză, pregătirea forţelor, a materialelor şi a documentelor, controlul medical, deplasarea şi, nu în ultimul rând, intervenţia propriu-zisă. Aceasta din urmă a constat în salvarea victimelor afectate de seism şi s-a axat, în principal, pe: crearea de breşe în elementele constructive din beton sau cărămidă în plan orizontal sau vertical, sprijinirea elementelor constructive care ameninţau cu prăbuşirea, respectiv ridicarea şi mutarea elementelor de construcţie care încarcerau victimele.

FELICITĂRI Intervenţia pompierilor a fost analizată de o echipă formată din zece experţi în domeniu, membri ai echipelor acreditate INSARAG (Australia, Belgia, Suedia, Finlanda, Elveţia, Marea Britanie, Ungaria şi Rusia). „În urma acestei acreditări, noi vom putea să desfăşurăm misiuni sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Mai exact, dacă ONU are nevoie de specialişti pentru gestionarea unor situaţii apărute în urma unor catastrofe, poate cere intervenţia echipei din România. Acreditarea de tip nivel mediu înseamnă că noi putem să intervenim într-un singur punct. Pentru a putea primi certificarea „hard“ sunt necesare acreditarea medie şi desfăşurarea unor activităţi în medii reale“, a declarat purtătorul de cuvânt al IGSU, lt. Ovidiu Cătălin Chircă. La finalul examenului, echipa română a primit felicitări din partea reprezentanţilor ONU. Pompierii au fost felicitaţi şi de premierul Victor Ponta. „Românii care ne fac cinste în lume: o echipă formată din 48 de salvatori ai IGSU a fost acreditată pentru intervenţii sub egida ONU în situaţii de urgenţă din ţări afectate de dezastre şi calamităţi. Felicitări pentru această recunoaştere pe plan internaţional!“, a postat prim-ministrul pe contul său de Facebook.