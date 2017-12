Pompierii care au acţionat la „Beirut“, vinovaţi sau nu? Se va hotărî în Capitală!

15:22:09 / 18 Iulie 2017

Dezvoltari ilogice

Acuzarea pompierilor ca nu au salvat 3 vieti din incendiul de la BEIRUT frizeaza ridicolul. Cand pompierii vin la un caz de incendiu in dezvoltare, primul lucru intreaba daca mai sunt persoane inauntrul cladirii. Cand n-ai pe nimeni care sa-ti dea raspunsuri sau detalii despre constructie, actionezi pentru stimngere si localizare incendiu., nu intri ca bezmeticul in foc sa vezi daca arde in toate incaperile. Lasati pompierii in pace!