“Pomul de Crăciun“, în toate localităţile constănţene

Atmosferă de sărbătoare pentru copiii din mediul rural constănţean. Pentru că a venit luna cadourilor, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a început derularea programului prin care toţi copiii din mediul rural vor primi cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Programul se derulează al cincilea an consecutiv, la iniţiativa preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu. Acţiunea CJC intitulată „Pomul de Crăciun“ a început ieri, Moşul vizitându-i pe copiii din comuna Cumpăna, unde a oferit peste 1.500 de pachete conţinând dulciuri, răcoritoare, fructe şi jucării, atât pentru fete, cât şi pentru băieţi, dar şi articole de îmbrăcăminte. Copii de toate vârstele din comună, însoţiţi de părinţi, profesori, învăţători sau educatori, s-au prezentat la căminul cultural pentru a-şi primi darurile de sărbători de la Moşul cel darnic. „Ca în fiercare an, CJC a avut grijă de copiii judeţului, indiferent că sunt din mediul rural sau urban. Foarte plăcut este faptul că CJC are grijă de copii pe tot parcursul anului, nu numai de Paşte sau de Crăciun. Copiii se bucură mai ales de dulciurile primite, dar şi de articolele de îmbrăcăminte“, a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, care a adăugat că administraţia locală le va face o surpriză copiilor oferindu-le spectacole susţinute de Teatrul Elpis din Constanţa. Pe parcursul a cinci zile, mai multe echipe ale CJC vor oferi copiilor peste 34.000 de pachete, prin intermediul programelor destinate copiilor din mediul rural. Dacă până acum nu au fost incluse în program pentru că sunt oraşe, CJC a găsit o soluţie pentru ca şi elevii din Hârşova, Negru Vodă şi Băneasa să se bucure de aceste cadouri. Mai mult, începând de anul acesta, vor primi daruri de Crăciun şi elevii din satele Remus Opreanu şi Valea Dacilor, localităţi arondate municipiului Medgidia. „Cu toată criza care a lovit România, CJC s-a ţinut de cuvânt şi şi-a făcut datoria faţă de copiii din mediul rural. Le ducem bunătăţi, pentru ca şi cei mai nevoiaşi dintre copii să primească un cadou de Crăciun. Credem că venim cu un minim sprijin în faţa copiilor, care se bucură enorm“, a declarat consilierul judeţean Atanasie Teodorescu, care a însoţit caravana cu cadouri în judeţ. Pe lângă copiii din Cumpăna, elevi şi preşcolari din alte 11 localităţi au beneficiat de cadourile de la Moş Crăciun al CJC. Astăzi, echipe ale CJC vor ajunge în alte 12 localităţi pentru a aduce un zâmbet pe chipurile celor mici.