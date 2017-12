Ponor a ratat finalele la sol şi bârnă şi se va retrage la finalul anului

În calificările Campionatului Mondial de gimnastică de la Montreal, Cătălina Ponor, la sol şi bârnă, şi Ioana Crişan, la individual compus, au ratat prezenţa în finale, în timp ce Larisa Iordache s-a accidentat, la încălzire, ruptură de tendon ahilian, părăsind sala de concurs într-un scaun cu rotile. A fost o seară neagră pentru gimnastele tricolore, Ponor ocupând locul 26 în calificări la bârnă, cu nota 12.233, şi pe locul 14 la sol, cu nota 13.266, în timp ce Ioana Crişan s-a situat pe poziţia a 27-a în clasament la individual compus, cu 50.233. Duminică, în finala masculină la sărituri, va lupta pentru o medalie Marian Drăgulescu.

MESAJUL CĂTĂLINEI PONOR

Într-un mesaj postat pe Facebook, Cătălina Ponor a anunţat că se va retrage din activitate la finalul acestui an, din cauza problemelor de sănătate şi a vârstei (n.r. - a împlinit 30 de ani la 20 august), după ce va concura în turneele deja planificate. „Am încercat să fac exerciţiile cât mai bine. La antrenamente totul a mers bine, ştiam că sunt pregătită şi sunt sigură că puteam face mai mult. Dar aşa s-a întâmplat. Competiţia este competiţie. Acum, sunt OK să părăsesc gimnastica”, a scris Cătălina Ponor.

Palmaresul sportivei legitimate la CS Farul Constanţa cuprinde trei medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, una de argint şi una de bronz la JO de la Londra, din 2012, trei medalii de argint şi două de bronz la Campionatele Mondiale, opt medalii de aur, două de argint şi trei de bronz la Campionatele Europene.

„Nu a fost o zi așa cum mi-am dorit, dar sunt mulțumită de tot ce am realizat până acum! 23 de medalii europene, mondiale și olimpice, 26 de ani dedicați gimnasticii ca sportivă cu două momente de neuitat:

1 - Olimpiada de la Athena, unde am realizat mai mult decât am visat

2 - Campionatele Europene de la Cluj, unde am trăit niște momente unice atât frumoase în fața propriului public, cât și mai puțin plăcute, cu doar o zi înaintea finalei de la bârnă.

Sunt mândră de tot ce am realizat și tot ce am sacrificat pentru acest sport, pe care l-am iubit și îl iubesc în continuare, cu bune, cu rele, cu suișuri și coborâșuri. Îmi este greu să mă despart de ceva ce am făcut cu pasiune, dăruire, devotament, dar la un moment dat toate se opresc. Din cauza sănătății, care se cam joacă cu mine, și din cauza vârstei la care am ajuns, am decis să spun Stop! Îmi voi termina anul cu concursurile mici care au mai rămas și demonstrațiile deja planificate, după care din decembrie voi urma alt curs al vieții, tot pe lângă sport, dar altfel, în ideea de a ajuta în continuare gimnastica. Vă mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care ați aplaudat, bucurat, suferit, plâns, țopăit împreună cu mine”, au fost cuvintele Cătălinei Ponor de pe pagina sa de Facebook.

Citeşte şi:

Se va retrage sau nu Cătălina Ponor după Campionatul Mondial?

Programul gimnaștilor români la Mondialele de la Montreal