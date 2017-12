Ponta aşteaptă decizia Comisiei de Etică

Comisia de Etică din cadrul Universităţii Bucureşti nu a luat încă nicio hotărâre în ceea ce priveşte lucrarea de doctorat a premierului Victor Ponta. Reprezentanţii Comisiei de Etică a Universităţii Bucureşti s-au întrunit, ieri, pentru o nouă evaluare a lucrării de doctorat a premierului Ponta. Informaţiile venite dinspre Comisia Tehnică a Consiliului Naţional de Etică (CNE) au fost extrem de confuze şi titrau ba că teza de doctorat susţinută în 2003 de Victor Ponta nu este plagiat şi că respectă cerinţele academice din acea perioadă, concluziile acestei comisii reprezentând doar o primă evaluare în cadrul demersului CNE în acest caz, ba că este plagiat. “Teza de doctorat a lui Victor Ponta este clar structurată şi are un plan de cercetare coerent, metodologia este în concordanţă cu normele şi practicile din domeniul ştiinţelor juridice la acea dată. Există unele deficienţe în privinţa trimiterilor bibliografice în interiorul capitolelor, însă nu se poate aprecia că doctorandul Victor Ponta şi-ar fi însuşit paternitatea unor idei, concepte, modele care nu-i aparţineau şi le-ar fi prezentat drept contribuţii personale originale”, susţin reprezentanţii Comisiei. Pe 29 iunie, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis că Victor Ponta a plagiat în lucrarea sa de doctorat şi a propus Ministerului Educaţiei retragerea titlului de doctor al premierului. Premierul Victor Ponta a declarat ieri că singura Comisie care poate spune dacă lucrarea sa de doctorat este plagiată este cea a Ministerului Educaţiei. „Eu am fost la Comisia de Etică legală, a Ministerului Educaţiei, este singura Comisie care m-a convocat vreodată, am văzut raportul acesteia din care rezultă că nu am plagiat. Să se mai hotărască între ei că nu mai ştiu nici eu ce am făcut\", a declarat Ponta.