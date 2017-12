Ponta atenţionează că “zero deficit” este o iluzie

POVEŞTI PENTRU ADULŢI Premierul Emil Boc, cel care face doar ce spune Traian Băsescu, reuşeşte câteodată să ne facă să zâmbim. Politica dusă de aceşti oameni aflaţi la guvernare este una premeditată şi urmărită pas cu pas pentru a se vedea efectele “gogoşilor” aruncate oamenilor. Sunt multe poveşti cu balauri pe lumea asta, cu care sunt adormiţi copiii. Guvernanţii le spun însă celor mari istorii despre sacrificiu, despre cureaua ce trebuie strânsă, despre deficit şi asta în timp ce tentaculele mafiei par să se strângă în jurul premierului. Ieri, la întâlnirea cu jurnaliştii, susţinută împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Emil Boc a fost întrebat de presa din Israel despre măsurile anti-criză pe care le ia România. El a susţinut că “acest an îl vom închide cu un deficit de 4,4% (din PIB, n.r.), iar anul viitor vom face bugetul cu un deficit de 1,9%, pentru ca, în anul 2013, să ne mişcăm către un deficit zero. Scopul României este să împrumute mai puţini bani şi să aibă banii orientaţi către investiţii şi locuri de muncă şi să consume atât cât produce (!?!). Nu este foarte populară, nu este o măsură electorală, dar este singura soluţie pentru o ţară care trebuie să gestioneze acest context internaţional”. Să înţelegem că, după motto-ul “no woman, no cry” Boc adaptează economia la “no people, no debt”? Nu ţine!

NU AR TREBUI SĂ FIE VÂNDUTE ILUZII La rândul său, preşedintele PSD, Victor Ponta, a susţinut, ieri, că investiţia publică în acest moment nu este un lucru bun pentru România pentru că \"are obiective politice şi este o mare risipă de bani\", iar deficit zero şi intrarea ţării noastre în 2015 în zona euro reprezintă \"nişte iluzii\". El a adăugat că doar un deficit de 3% este o ţintă reală pentru România şi ar trebui luptat pentru menţinerea la acest nivel, în timp ce \"zero deficit este o minciună şi o iluzie\". \"Consider că obsesia cu zona euro pentru 2015 este o altă iluzie şi nu cred că ar trebui să mai vindem iluzii în continuare\", a declarat liderul PSD. El a completat că, în cel puţin 3-4-5 ani, România nu va ieşi din criză pentru că are probleme structurale care nu pot fi rezolvate într-un timp scurt.