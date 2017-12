Ponta cere sprijinirea fermierilor loviţi de secetă

Premierul Victor Ponta a cerut ministrului Agriculturii ca, împreună cu ministrul Finanţelor şi cel al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, să îi prezinte soluţii de sprijinire a agricultorilor în perioada de secetă. Oficialul a cerut ca soluţiile să fie definitivate până la sfârşitul acestei săptămâni. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii Daniel Botănoiu a declarat, după o întâlnire cu reprezentanţii producătorilor de cereale şi pâine, că producţia de grâu din acest an va scădea cu 20% faţă de anul trecut, ca urmare a vremii nefavorabile. Şi în judeţul Constanţa seceta a făcut ravagii. Toate producţiile s-au situat la jumătate faţă de anii anteriori. Potrivit Direcţiei Agricole Constanţa dacă, în medie, recolta era între 4 şi 5,2 tone pe hectar, vara aceasta, producţiile de grâu, orz şi orzoaică au fost de sub două tone pe hectar. La grâu, judeţul Constanţa are o recoltă de 42.000 de hectare, iar la orzoaica de toamnă, 48.769 tone. Potrivit Direcţiei Agricole, la orz şi orzoaică am avut calamităţi mari şi mulţi fermieri au fost nevoiţi să întoarcă ce au semănat. O parte chiar au renunţat la recoltare sau au dat producţia ca furaj pentru animale. Şi asta din cauza sistemului de irigaţii inexistent, dar şi a preţului extrem de ridicat pentru udarea lanurilor.