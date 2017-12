Ponta cere transparenţă în numirea şefilor PICCJ şi DNA

Premierul Victor Ponta i-a cerut ieri ministrului Justiţiei Mona Pivniceru ca, în procedura de desemnare a Procurorului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al şefului DNA, să gândească „cu mintea de judecător şi nu cu cea de politician demagog“, aşa cum a făcut Monica Macovei. „În 2005, ministrul de atunci al Justiţiei a vrut mai multă putere să influenţeze justiţia şi a schimbat legea. L-a băgat pe ministrul Justiţiei în procedura (de numire a Procurorului General şi a şefului DNA), iar acum nu mai agreează regula“, a spus premierul Ponta, la începutul şedinţei de Guvern de ieri. El i-a solicitat ministrului Mona Pivniceru ca în problema selectării şi nominalizării noului Procuror General şi noului şef al DNA, procedura să fie una „transparentă şi deschisă“. „Vă rog să mergeţi pe ceea ce aţi discutat cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a avea propuneri foarte bune, independente“, i-a mai spus şeful Executivului Monei Pivniceru. Ponta a mai spus că premierul are un rol foarte scăzut în procedura de numire, în schimb, ministrul Justiţiei are un rol predominant, alături de preşedintele României. „Aşa cum aţi discutat cu secretarul general al Comisiei Europene, veţi discuta şi cu comisarul Reding - procedură transparentă şi deschisă, după care, sigur, propuneri la CSM şi decizia finală aparţine preşedintelui. Am încredere totală şi aveţi sprijinul nostru pentru a merge pe procedurile pe care le-aţi agreat cu CE“, i-a mai spus Ponta ministrului Pivniceru.