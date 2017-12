Ponta, de pe stadion în sala de judecată, într-un singur an!

Acum un an, pe 20 septembrie, când împlinea 42 de ani, Victor Ponta își serba ziua de naștere pe stadion! Atunci se lansa în campania electorală pentru președinție, o cursă pierdută în turul al doilea. La fix un an după acel eveniment, în ziua când împlinea vârsta de 43 de ani, pe șeful Guvernului l-au năpădit problemele. De la pierderea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2014, belelele au curs gârlă asupra lui Ponta. În tot acest timp, șeful Guvernului a acumulat două dosare penale pe numele său, din care unul este pe rolul instanțelor, a pierdut funcția de președinte de partid și este la un pas de a pierde și sprijinul PSD, ceea ce ar duce la demiterea sa din funcția de premier. În plus, eşecurile politice au fost completate şi de problemele de sănătate. În luna iunie, premierul a fost internat într-o clincă din Turcia, unde a suferit o intervenţie chirurgicală la genunchi.