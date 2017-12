Ponta, de Ziua Unirii: Fericiți cei care luptă pentru unire, răi cei care şi azi se bucură să dezbine

România reuşeşte să depășească disputele politice și să pună bazele unui dialog pe proiecte extrem de importante, după un an 2014 foarte încărcat și tensionat, în care s-a trecut prin două campanii electorale care au avut, din păcate, un efect de polarizare și divizare, afirmă premierul Victor Ponta. El transmite, într-un mesaj cu ocazia aniversării a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române, că "dezbinarea" a fost întotdeauna marele dușman al românilor şi că doar uniți românii sunt puternici și pot asigura copiilor un viitor mai bun. "Marcăm astăzi a 156-a aniversare a unirii Mol­dovei cu Țara Românească sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza - un moment istoric care ne arată că eforturile depuse pentru împlinirea proiectelor comune ale poporului român și viziunea unificatoare au întotdeauna forța de a schimba în bine destinul țării noastre. Mă bucur că, anul acesta, sărbătoarea națională își găsește un corespondent în atmosfera politică generală, dar și în dorința de solidaritate manifestată de români. Îmi doresc ca în 2015 să fim mai uniți în jurul unor proiecte comune, facem mai puțină politică și mai multă administrație, să fim mai puțin preocupați de ambiții și bătălii interne și mai interesați de soarta românilor de pretutindeni, de îmbunătățirea nivelului de trai și de locul României în lume", spune liderul PSD, premierul Victor Ponta. El apreciază că România reuşeşte în prezent să depășească conflictele politice și să pună bazele unui dialog pe o serie de proiecte extrem de importante. "După un an 2014 extrem de încărcat și tensionat, în care am trecut împreună prin două campanii electorale care au avut, din păcate, un efect de polarizare și divizare, cred că reușim în prezent să depășim conflictele politice și să punem bazele unui dialog pe o serie de proiecte extrem de importante pentru România. Iar aceasta cred că este învățătura cheie a Zilei Unirii Principatelor - să fim uniți în Europa!", îşi încheie Ponta mesajul transmis de Guvern într-un comunicat. În acelaşi timp, pe Facebook, Ponta spune că vrea să transmită un singur și simplu mesaj, şi anume că dezbinarea a fost întotdeauna marele dușman al românilor şi că doar uniți românii sunt puternici și pot asigura copiilor lor un viitor mai bun. "Fericiți cei care iubesc și luptă pentru unire, răi sunt cei care și azi se bucură să dezbine și să promoveze cearta și războiul între români și români. Am încredere că uniți vom fi puternici!", conchide Ponta.